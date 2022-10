Home

18 Ottobre 2022

Lavori Enel, modifiche alla viabilità in zona via degli Ammazzatoi

Modifiche alla viabilità nella zona di via degli Ammazzatoi per lavori sulla rete elettrica

Livorno, 18 ottobre 2022

Da giovedì 20 a venerdì 28 ottobre è in programma un intervento sulla rete elettrica, con manomissione del suolo stradale, che sarà realizzato per conto di E-Distribuzione nell’area di via degli Ammazzatoi, nel quartiere della Venezia Nuova.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, la viabilità nella zona subirà delle modifiche. In particolare entrerà in vigore:

il divieto transito e di sosta con rimozione forzata in via degli Ammazzatoi nel tratto compreso tra i civici 6 – 24;

il divieto di transito in via del Forte San Pietro nel tratto compreso tra via dei Bagnetti e via degli Ammazzatoi (fino al civico 6);

Divieto di transito in via degli Ammazzatoi nel tratto compreso tra il civico 24 della medesima strada e la carreggiata principale di piazza del Luogo Pio (tratto che comprende anche i civici di piazza del Luogo Pio da 4 a 10, posti sul prolungamento di via degli Ammazzatoi)

I mezzi di soccorso, di residenti, di disabili che potranno transitare in doppio senso di marcia disciplinato con senso unico alternato a vista;

il divieto di sosta con rimozione forzata in via degli Ammazzatoi nel tratto compreso tra i civici 2 – 6, in piazza del Luogo Pio (tratto posto a prolungamento di via degli Ammazzatoi) per metri 10 a partire dal civico 42 di via degli Ammazzatoi, in via del Forte S. Pietro nel tratto compreso tra i civici 38 – 44 (con relativa abrogazione dello spazio di sosta per veicoli al servizio delle persone disabili che saranno recuperati nelle immediate vicinanze) e in via del Forte S. Pietro nel tratto compreso tra il fronte civico 7 e il civico 12.

Durante i lavori sarà garantita, in condizioni di sicurezza, la circolazione dei pedoni e l’accesso alle abitazioni, alle rimesse e alle attività.

