12 Agosto 2024

Lavori Enel su Scali Cialdini, si dovrebbero concludere in serata

Livorno, 12 agosto 2024 – Lavori Enel su Scali Cialdini, si dovrebbero concludere in serata

Dovrebbero concludersi nella serata di oggi, lunedì 12 agosto, con il ripristino del manto stradale, i disagi alla viabilità lungo il viale Italia legati ai lavori di scavo per la riparazione di una linea interrata della rete elettrica che corre sotto gli Scali Cialdini, fino a Borgo Cappuccini.

I tecnici di E-distribuzione, società del Gruppo Enel, sono infatti riusciti stamattina ad individuare e risolvere il guasto senza bisogno di ricorrere ad ulteriori scavi, oltre a quelli già effettuati in via d’urgenza venerdì scorso nella carreggiata della rotatoria del Nautico (piazza Giovine Italia) e nella carreggiata degli Scali Cialdini in prossimità di piazza Micheli.

Nel tardo pomeriggio la ditta Giacobbe interverrà per richiudere le buche.

In attesa che l’intervento sia concluso, la circolazione continua a svolgersi lungo la parte ovest (lato mare) della rotatoria di piazza Giovine Italia, utilizzando (una per ciascun senso di marcia) le due corsie che normalmente sono dedicate al transito in direzione nord-sud.

La Polizia Municipale è sul posto per cercare di snellire il traffico.