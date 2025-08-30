Home

Lavori fognatura, chiuso tratto di via Mondolfi

30 Agosto 2025

Un tratto di via Mondolfi sarà chiuso al traffico per consentire un intervento alla fognatura nera

Da lunedì 1° a venerdì 5 settembre i tecnici di ASA Spa saranno impegnati nel risanamento di un tratto di fognatura nera situato tra via Mondolfi e via del Pastore, nel quartiere di Ardenza Terra.

I lavori avranno un notevole impatto sulla viabilità, visto che per eseguire l’intervento si renderà necessario (ordinanza comunale n. 6647/2025) chiudere completamente al traffico un tratto di via Uberto Mondolfi, una delle arterie principali della zona sud della città.

L’ordinanza prevede infatti, dalle ore 8 di lunedì 1° alle ore 17 di venerdì 5 settembre, per i mezzi provenienti da nord, la chiusura di via Mondolfi dopo l’intersezione con via del Mare e, per i mezzi provenienti da sud, la chiusura di via Mondolfi dopo la rotatoria/spartitraffico sul Rio Ardenza (all’altezza del Parco del Mulino).

Residenti/dimoranti, mezzi impegnati in operazioni di carico/scarico, mezzi al servizio di persone con disabilità e mezzi di soccorso/emergenza da via del Mare potranno proseguire fino a via San Martino e (quelli che provengono da sud) dalla rotatoria sul Rio Ardenza potranno arrivare fino a via Ghisleri. Per queste categorie non varrà l’obbligo di svolta a sinistra da via Franchini all’intersezione con via Mondolfi, valido per tutti gli altri.

Il tratto di via Mondolfi completamente chiuso al traffico, residenti compresi, sarà quindi quello tra via San Martino e via Ghisleri. In questo tratto sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati.

Sarà inoltre in vigore (per tutti) il divieto di transito nel tratto iniziale di via del Pastore, quello che va da via Mondolfi a via della Gherardesca (dove si trovano gelateria ed esercizi di ristorazione, raggiungibili comunque da via della Gheardesca).

I bus del trasporto pubblico che abitualmente percorrono via Mondolfi transiteranno da via Urano Sarti, via Pier Donato Sommati e via Carlo Catanzaro, in entrambi i sensi di marcia. Per consentire la fermata sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Urano Sarti compreso tra i civici 61 e 91. I bus che percorrono via del Mare, giunti all’intersezione con il viale Italia potranno svoltare anche a sinistra.

Adeguata cartellonistica di preavviso sarà collocata lungo tutte le principali vie della zona sud della città (viale Boccaccio, via di Levante, viale della Libertà, viale Nazario Sauro, via dell’Ardenza, via Machiavelli, via di Montenero, via di Popogna, viale Italia, via del Littorale, ecc.).

Saranno adottati gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione pedonale con riferimento a marciapiedi, attraversamenti pedonali, accessi ad abitazioni, uscite di sicurezza e attività di varia tipologia.

