Home

Cronaca

Aree pubbliche

Lavori Grotta delle Fate, Vaccaro: “Creare un bypass, situazione devastante per commercianti”

Aree pubbliche

19 maggio 2019

Lavori Grotta delle Fate, Vaccaro: “Creare un bypass, situazione devastante per commercianti”

Livorno – Costanza Vaccaro candidata al consiglio comunale (Lega): “Dopo il sopralluogo compiuto in via Grotta delle Fate, ho rilevato una situazione disperata per i commercianti, avviliti dal fatto che per i lavori di adeguamento idrogeologico la strada di accesso ai loro esercizi commerciali resterà chiusa per diciotto mesi.

Le conseguenze economiche saranno devastanti – ha denunciato Vaccaro – molte della attività commerciali presenti in quell’area saranno costrette alla chiusura con gli immaginabili effetti sull’occupazione che, fra diretta e indotta, viene calcolata in centinaia di posti.

Ciò che maggiormente sconcerta (ma non sorprende) è che, come riferiscono fonti della regione Toscana, nella conferenza dei servizi le autorità comunali non abbiano fatto neppure un riferimento alla necessità di mantenere l’accesso veicolare per tutelare gli esercizi commerciali. In altri termini: il Comune dov’era? Perché non si è adoperato per provare a contenere il danno, proponendo soluzioni alternative?

In sostanza, ferma restando la necessità condivisa anche dai commercianti di operare quell’intervento per la sicurezza idrogeologica della zona, per scongiurare il peggio sarebbe sufficiente realizzare una rampa di bypass al cantiere prima dell’avvio dei lavori che – comunque – dovrebbero essere poi condotti con celerità.

Per quello che potrò – ha concluso Vaccaro – mi impegnerò al massimo con la Regione e con ogni altra autorità competente per ottenere dalle Ferrovie il differimento dell’inizio dei lavori per consentire la realizzazione della rampa scongiurando la perdita di centinaia di posti di lavoro.

Farò tutto quel che mi sarà possibile, per risparmiare a Livorno questa ulteriore ferita che sarebbe imputabile soltanto alla perdurante incapacità di chi ci ha amministrato.”