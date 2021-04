Lavori in via Leonardo da Vinci, cambia anche la viabilità per Tirrenia

Aree pubbliche

Livorno, 18 aprile 2021

Partono domani, lunedì 19 aprile, gli interventi in in via Leonardo da Vinci, che comporteranno temporanee modifiche alla viabilità.

I lavori in via Leonardo da Vinci riguardano i guard rail intorno al passaggio a livello di fronte al Deposito Costieri Neri (fronte civico 33).

Da lunedì 19 a venerdì 30 aprile sarà in vigore il divieto di transito nel tratto di carreggiata di via Leonardo da Vinci che immette nel passaggio a livello.

Sarà interdetto solo l’accesso al passaggio a livello, mentre sarà possibile proseguire diritto in direzione del porto industriale.

Per raggiungere Calambrone-Tirrenia da via Leonardo da Vinci rimane comunque aperto il percorso principale, quello che passa dalla sopraelevata (direzione a sinistra per Tirrenia) e poi lungo i cantieri nautici.