Lavori in via Marradi, Linee autobus deviate

24 Ottobre 2025

Livorno 24 ottobre 2025 Lavori in via Marradi, Linee autobus deviate

At- autolinee toscane informa che a Livorno, causa lavori (in orario notturno) e conseguente chiusura di via Marradi, dal 27 ottobre al 31 ottobre 2025 con fascia oraria 22:00-06:00 (la chiusura termina alle 06:00 del 31 ottobre 2025), saranno deviate le linee 2+, 21 e 22. Lungo il percorso deviato le corse non effettuano fermate di salita/discesa. Si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-linee-2-21-e-22-livorno.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.