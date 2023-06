Home

Aree pubbliche

25 Giugno 2023

Livorno 25 giugno 2023 – Lavori in via Pollastrini e lungo scali Finocchietti e scali del Corso, modifiche alla viabilità

Partirà lunedì 26 giugno un intervento per la messa in sicurezza della continuità di servizio degli impianti elettrici del Palazzo Civico.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, da lunedì 26 a mercoledì 28 giugno, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Pollastrini.

I pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede opposto all’area delle operazioni.

Divieto di transito anche sugli scali del Corso e sugli scali Finocchietti eccetto i mezzi dei residenti, quelli diretti alle rimesse e quelli al servizio delle persone disabili che potranno transitare nei due sensi di marcia regolati da senso unico alternato a vista e con limite di velocità di 20 km/h.

In vigore, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata per 15 metri sugli scali del Corso, all’intersezione con scali Finocchietti ed in scali Finocchietti all’ intersezione con scali del Corso.

