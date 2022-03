Home

Lavori in via Provinciale Pisana sulle condutture d’acqua, Terreni (Spi-Cgil): “3 interventi in due anni: verificare se è tutto ok”

15 Marzo 2022

Livorno 15 marzo 2022

In questi giorni all’altezza dell’incrocio tra via Provinciale Pisana e via Ippolito Nievo un escavatore sta effettuando interventi in profondità sulle condutture dell’acqua.

Si tratta del terzo intervento nel giro di due anni nella stessa zona.

Alle istituzioni preposte chiediamo pertanto di verificare – una volta che i lavori siano stati ultimati – che tutto sia stato effettuato “a regola d’arte”.

L’auspicio è che la riparazione delle condutture sia fatta finalmente in modo appropriato.

Confidiamo inoltre che il rifacimento del manto stradale avvenga alla perfezione in modo da evitare eventuali lievi increspature dell’asfatlo che potrebbero esser causa di cadute o di incidenti stradali.

Ci chiediamo poi se le volumetrie delle attuali tubature siano sempre in grado di rispondere in modo efficiente ai bisogni della zona oppure se non sia il caso di aprire una discussione sulla sostituzione di queste in favore di tubazioni dal diametro più ampio.

La zona in questione potrebbe insomma essere al centro di una sorta di “progetto pilota” che poi potrebbe essere esportato anche in altre aree della città.

Lo chiede Roberto Terreni, delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord di Livorno

