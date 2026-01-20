Lavori in via Serristori: fino al 12 marzo i residenti con lettera C potranno parcheggiare anche in zona M

Home

20 Gennaio 2026

Livorno 20 gennaio 2025

A partire da oggi, 20 gennaio 2026, e fino al 12 marzo 2026, i veicoli dei residenti e dei dimoranti muniti di autorizzazione per la zona regolamentata “C” saranno autorizzati a sostare anche nelle strade appartenenti alla zona regolamentata “M”, comprese le aree di sosta a pagamento promiscuo.

Il provvedimento è stato approvato per venire incontro alle esigenze di sosta dei residenti e mitigare il disagio nel reperimento di spazi di sosta causato dai lavori in corso per la riqualificazione di via Serristori. L’intervento, che rientra nel progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, ha comportato infatti l’istituzione di divieti di sosta in via Serristori, via dei Carabinieri e via Pietro Cossa.