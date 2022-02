Home

Lavori in viale Mameli e viale Petrarca, le modifiche alla viabilità

6 Febbraio 2022

Lavori in viale Mameli e viale Petrarca, le modifiche alla viabilità

Modifiche della viabilità all’incrocio di viale Mameli e viale Petrarca dal 7 al 9 febbraio

Per limitare i disagi i lavori saranno effettuati in notturna

Livorno, 6 febbraio 2022

Si sono conclusi positivamente e nei tempi previsti i lavori di asfaltatura, manutenzione fognature e realizzazione della nuova segnaletica orizzontale in via Mentana; adesso i cantieri del Comune di spostano.

A questo proposito è stata emanata un’ordinanza per modifiche della viabilità nei pressi dell’intersezione di viale Boccaccio; viale Mameli, viale Petrarca, via Meucci per lavori di asfaltatura nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria, che saranno effettuati in notturna.

Le modifiche alla viabilità previste dalle 21 di lunedì 7 febbraio fino alle ore 6 di martedì 8 febbraio e dalle 21 di martedì 8 febbraio fino alle ore 6 di mercoledì 9 febbraio:

1) il restringimento di carreggiata nelle corsie di viale Boccaccio/viale Petrarca poste in corrispondenza dell’incrocio di viale Mameli, viale Boccaccio, viale Petrarca, via Maestri del Lavoro;

2) l’istituzione del divieto di transito in via Meucci nel tratto compreso tra viale Petrarca e via Pardera;

3) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Maestri del Lavoro;

4) l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h nei tratti di viale Boccaccio e viale Petrarca interessate dal restringimento di carreggiata;

5) l’istituzione delle direzioni obbligatorie e/o delle direzioni consentite in corrispondenza dell’incrocio di viale Mameli con viale Petrarca;

6) le Linee di Trasporto Pubblico Locale che abitualmente transitano in corrispondenza dell’intersezione viale Mameli/viale Boccaccio, sono autorizzate a percorrere viale Fabbricotti secondo il vigente senso di marcia.

Durante i lavori saranno garantiti il transito dei veicoli in sicurezza e il transito e la sosta dei veicoli di servizio e di soccorso. Saranno inoltre garantiti l’accesso e l’uscita dei veicoli dai passi carrabili e la circolazione dei pedoni.

