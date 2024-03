Home

Lavori in violazione dei vincoli paesaggistici, forestale denuncia una persona

Elba

3 Marzo 2024

Livorno 3 marzo 2024 – Lavori in violazione dei vincoli paesaggistici, forestale denuncia una persona

I Carabinieri Forestali del Nucleo Parco di Marciana Marina, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali, hanno svolto delle verifiche nel comune di Campo nell’Elba dove erano in corso dei lavori cantieristici, rilevando violazioni alla normativa ambientale.

Nel corso del sopralluogo i militari hanno accertato la realizzazione di interventi edili eseguiti in assenza di permesso di costruire ed in assenza di autorizzazione per il vincolo paesaggistico.

In particolare, la violazione riguarderebbe la realizzazione di una viabilità commissionata in assenza di autorizzazioni e la conseguente modifica del terreno circostante mediante rimozione della vegetazione e movimento di terra in un’area da considerarsi vincolata dal punto di vista paesaggistico ed idrogeologico.

Il committente dei lavori e rappresentante stesso della ditta esecutrice, residente nel cuneese è stato sanzionato e denunciato in stato di libertà per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e per opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

