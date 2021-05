Home

Lavori, lunedì 10 divieti in via Mayer e corso Amedeo

9 Maggio 2021

Lunedì 10 maggio dalle ore 7 alle ore 18

Divieti in via Mayer e in corso Amedeo per la presenza di una piattaforma

Livorno, 9 maggio 2021 – Per lunedì 10 maggio è previsto lo stazionamento di una piattaforma mobile di sollevamento all’intersezione tra corso Amedeo e via Mayer.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, dalle ore 7 alle ore 18 sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di corso Amedeo compreso tra il civico 7 e l’intersezione con via Ricasoli;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Enrico Mayer che va dal civico 62 all’intersezione con corso Amedeo, eccetto autorizzati all’uso dello spazio di sosta per persone disabili presente al civico 88/a, che potranno accedervi da via Goldoni;

abrogazione del senso unico con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista nel tratto di via Mayer compreso tra il civico 62 e l’intersezione con via Goldoni/piazza Goldoni.

I pedoni saranno fatti transitare in sicurezza sul marciapiede opposto a quello interessato dalle operazioni.

