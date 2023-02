Home

21 Febbraio 2023

Livorno, 21 febbraio 2023 – Lavori lungo scali delle Macine e via dell'Industria, le modifiche alla viabilità

Partirà mercoledì 22 febbraio un intervento a cura di Casalp Spa per la realizzazione di allacci alla fognatura bianca, che comporterà l’occupazione di suolo pubblico lungo scali delle Macine e via dell’Industria.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, da mercoledì 22 a venerdì 24 febbraio sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto degli scali delle Macine compreso tra l’intersezione con via dell’Industria e la parte di via Lamarmora a doppio senso di circolazione. Divieto di sosta e riduzione di carreggiata anche in via dell’Industria, fino all’intersezione con scali delle Macine.

I pedoni saranno fatti transitari sui tratti di marciapiede opposti a quelli interessati dai lavori.

