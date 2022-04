Home

Lavori Montebello/S. Jacopo in Acquaviva, cambia l’orario dei divieti

7 Aprile 2022

Lavori Montebello/S. Jacopo in Acquaviva, cambia l’orario dei divieti

Livorno, 7 aprile 2022

Proseguono, nella zona di via Montebello, i lavori finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e degli attraversamenti pedonali, e a riqualificare e incrementare gli spazi per la sosta.

In particolare, il progetto del Comune di Livorno prevede la realizzazione di due grandi attraversamenti pedonali rialzati, uno a forma di “X” all’intersezione tra via Montebello, Borgo S. Jacopo e via delle Case Rosse, e uno a forma di “T” all’intersezione via Montebello/via S. Jacopo in Acquaviva.

Per consentire il completamento di questo secondo intervento, si rende necessario estendere la durata oraria dei provvedimenti che limitano il transito e la sosta nel tratto di via S. Jacopo in Acquaviva compreso tra l’intersezione con via Montebello e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri.

Infatti, mentre l’ordinanza emanata a inizio lavori prevedeva che i divieti relativi a questo tratto stradale fossero vigenti dal lunedì al venerdì in orario di cantiere (8-18), una nuova ordinanza stabilisce adesso, fino al 7 maggio, che i divieti siano efficaci per tutte le 24 ore, 7 giorni su 7.

Le misure riguardano il divieto, ai mezzi provenienti da via Montebello, di immettersi in via S. Jacopo in Acquaviva. L’accesso al tratto iniziale di via S. Jacopo in Acquaviva è consentito solo da via Forte dei Cavalleggeri, e solo ai mezzi dei residenti e dei cittadini diretti alle rimesse interne, ai veicoli al servizio dei disabili, ai mezzi di soccorso e d’emergenza, ai veicoli di cittadini con comprovate ed urgenti necessità.

I mezzi di tutte le altre categorie di cittadini provenienti da via Forte dei Cavalleggeri, una volta giunti all’intersezione con via S. Jacopo in Acquaviva devono svoltare a destra.

In questo tratto di via Sant’Jacopo in Acquaviva interessato dai lavori è inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata tra il civico 7 e l’intersezione con via Montebello.

