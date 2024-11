Home

Lavori nei cimiteri comunali, mozione di Forza Italia approvata all’unanimità

1 Novembre 2024

Approvata all’unanimità la mozione per la ristrutturazione e il miglioramento dei cimiteri comunali di Livorno

Mercoledì 30 ottobre, il Consiglio Comunale di Livorno ha votato all’unanimità una mozione che punta a risolvere le problematiche strutturali e logistiche dei cimiteri comunali, in particolare quello della Cigna, anche noto come “dei Lupi”, e il cimitero di Antignano. Presentata dal consigliere Alessandro Guarducci (Forza Italia) e sostenuta da Alessandro Palumbo (Fratelli d’Italia), la mozione rappresenta un importante passo verso il recupero di questi spazi, che rivestono non solo una funzione pratica, ma anche un valore culturale e storico per la città.

Le criticità del Cimitero della Cigna

Nel testo della mozione, Guarducci sottolinea le gravi problematiche che affliggono il Cimitero della Cigna, un’area storica di oltre 100.000 metri quadrati situata a nord della città. Con circa 200.000 sepolture, tra cui quelle di illustri concittadini, cappelle private e memoriali dei Caduti delle grandi guerre, questo sito riveste un ruolo centrale nella memoria collettiva e nella storia cittadina.

Tra le criticità principali elencate, emergono:

Condizioni precarie delle cappelle gentilizie : molte cappelle private, con concessioni centenarie, versano in uno stato di degrado sia strutturale che igienico, con rischi concreti per la sicurezza e l’integrità del patrimonio storico.

Rischio di crollo e chiusura delle cappelle : la cappella di San Tobia, nei pressi dell’ex ingresso principale, è chiusa da tempo per pericolo di crolli, causando notevoli disagi alle famiglie che devono uscire dal cimitero per svolgere le esequie in chiese esterne.

Degrado del porticato storico: lungo circa 700 metri, questo porticato è caratterizzato da cappelle gentilizie di pregio ma, in molte aree, l’accesso è limitato da barriere e impalcature che ne compromettono l’accessibilità.

Gli interventi richiesti e gli impegni della mozione

La mozione approvata impegna l’amministrazione comunale a intraprendere azioni concrete, stabilendo interventi a breve e medio termine per il risanamento e la ristrutturazione dei cimiteri comunali. I principali obiettivi sono:

Programmazione di nuovi interventi: oltre ai lavori già iniziati negli scorsi anni, si richiede un programma di interventi con tempi certi per risolvere le criticità esistenti e migliorare la fruibilità dei cimiteri. Stanziamento di fondi: la mozione chiede l’assegnazione di risorse specifiche per il decoro e la manutenzione di queste strutture. I fondi dovrebbero essere destinati alla ristrutturazione delle cappelle e alla riqualificazione degli spazi, riducendo i disagi logistici e i costi per la collettività. Restauro delle cappelle gentilizie: Guarducci ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni legali che permettano l’avvio del restauro delle cappelle private, molte delle quali in stato di forte degrado. Questo rappresenta un tema di particolare complessità, poiché le cappelle sono di proprietà privata ma fanno parte del patrimonio culturale della città. Riorganizzazione delle attività e prospettive future: con l’aumento delle cremazioni rispetto alle tumulazioni tradizionali, il cimitero della Cigna potrebbe subire una riorganizzazione logistica e funzionale, permettendo un uso più efficiente delle risorse e degli spazi.

Guarducci: “Un segnale positivo di collaborazione”

Guarducci ha espresso soddisfazione per l’approvazione unanime, sottolineando l’importanza di una cooperazione tra maggioranza e opposizione quando si tratta di interventi concreti per il bene comune. “Capita di rado che un atto proposto dall’opposizione venga approvato all’unanimità,” ha dichiarato il consigliere, “e questo dimostra che un’opposizione costruttiva può ottenere consenso quando si propone con soluzioni pratiche per la comunità”.

La mozione approvata rappresenta un passo importante per il recupero dei cimiteri comunali di Livorno, con l’obiettivo di preservare e valorizzare uno dei patrimoni storici e culturali più significativi della città.

