Home

Cronaca

Lavori oleodotto Eni in zona piazzale Zara, le modifiche alla viabilità

Cronaca

13 Dicembre 2021

Lavori oleodotto Eni in zona piazzale Zara, le modifiche alla viabilità

Lavori Eni in zona piazzale Zara, le modifiche alla viabilità

In fondo a via Salvatore Orlando sarà chiuso l’accesso alla rotatoria con via Mattei/via Leonardo da Vinci

Livorno, 13 dicembre 2021 – In zona piazzale Zara è in programma un intervento di manutenzione straordinaria dell’oleodotto ENI.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, da domani, martedì 14 dicembre, fino al 14 gennaio, sono previste modifiche alla viabilità che riguardano principalmente i veicoli che percorrono via Salvatore Orlando in direzione nord (verso via Leonardo da Vinci/Calambrone o verso il ponte Genova): in fondo a via Salvatore Orlando, dopo piazzale Zara, rimarrà infatti chiuso l’accesso alla rotatoria dell’autogrill/distributore di carburanti.

I mezzi diretti verso nord potranno quindi svoltare a destra in via Lugetti (a metà di via Salvatore Orlando) per accedere a via Mattei.

In fondo a via Lugetti, all’incrocio con via Mattei, sarà momentaneamente consentito svoltare anche a sinistra.

Sul piazzale Zara sarà in funzione una rotatoria provvisoria, per consentire ai veicoli giunti fino in fondo a via Orlando di ritornare indietro.

Nessun problema invece per i veicoli diretti da nord verso sud, in quanto la rotatoria provvisoria di piazzale Zara consentirà l’immissione diretta in via Salvatore Orlando ai mezzi provenienti da via Leonardo da Vinci o da via Genova.

Sono previste altre modifiche alla viabilità quali il divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il piazzale Zara e in prossimità delle intersezioni tra le vie su cui viene canalizzato il traffico, il limite massimo di 30 Km/h, restringimenti di carreggiata e l’istituzione/modifica di alcuni segnali di precedenza.