Lavori pavimentazione via Grande, Confcommercio e Confesercenti chiedono aggiornamenti su tempistiche

27 Agosto 2024

Livorno 27 agosto 2024 – Lavori pavimentazione via Grande, Confcommercio e Confesercenti chiedono chiarimenti su tempistiche

“Facendo seguito alle numerose segnalazioni ed agli appelli, formulatoci da alcuni operatori economici che affacciano sulla via Grande lato fossi, relativamente all’andamento dei lavori per il rifacimento della pavimentazione” ci spiega Annalisa Coli di Confesercenti “abbiamo preso contatti con i competenti assessori Federico Mirabelli e Rocco Garufo i quali ci hanno prontamente risposto e già questo merita il nostro più fermo ringraziamento” continua Coli “non c’è modo migliore di affrontare le difficoltà di gestirle prontamente ed attraverso il confronto”.

“Le difficoltà segnalateci facevano in particolare riferimento ad una certa lentezza nella progressione dei vari lotti e, pur essendo i commercianti stessi pienamente consapevoli che siamo in un periodo dell’anno nel quale le ditte edili sono solite sospendere o diradare i lavori sui cantieri, cominciano ad avanzare preoccupazioni circa la tempistica: temono in sostanza che i lavori si svolgeranno dal loro lato in pieno periodo natalizio e con la stessa lentezza” ci dicono dalle due associazioni rappresentative del mondo del commercio cittadino “d’altro canto i commercianti confermano l’apprezzamento per essere finalmente arrivati con questa amministrazione a riqualificare i portici, un intervento che si attendeva davvero da decenni e quindi ciò che chiedono è la possibilità di avere informazioni sui tempi dei vari lotti in modo da potersi organizzare al meglio (soprattutto pensando al periodo natalizio” concludono.

“Ciò che ci è stato detto” chiude Annalisa Coli “è che l’obiettivo è di dare vita ad un percorso condiviso permanente tra amministrazione, uffici comunali competenti ed esercizi commerciali per garantire la più efficace e fluida gestione di questo importante intervento di riqualificazione del centro città riducendo al minimo i danni ed i disagi”. “Addirittura attendiamo una prima data entro la fine di questa settimana per poter intanto subito affrontare le urgenze legate alle attività che invece affacciano sul tratto dei portici fatto oggetto del primo del primo intervento di riqualificazione che dura ormai da quasi due mesi” conclude Franciosi di Confcommercio.

“Appuntamento quindi per alcuni fin da subito e poi per il proseguo dei lavori, a fine settembre ed ancora un ringraziamento a Mirabelli e Garufo per la tempestiva disponibilità” concludono Confesercenti e Confcommercio.

