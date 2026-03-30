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Lavori ponte FiPiLi, sopralluogo di Giani: Accelerare la realizzazione di un nuovo ponte

Cronaca

30 Marzo 2026

Lavori ponte FiPiLi, sopralluogo di Giani: Accelerare la realizzazione di un nuovo ponte

Livorno 30 marzo 2026

Sopralluogo di Giani al Ponte Navicelli sulla Fi-Pi-Li.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ieri mattina ha seguito tutte le operazioni di smontaggio e trasferimento su chiatta della piattaforma che costituisce l’asse del ponte levatoio delle cosiddette porte vinciane, nel tratto di attraversamento della FiPiLi, lungo il collegamento tra il Canale dei Navicelli a Pisa e il porto di Livorno.

L’intervento si è reso necessario dopo il disallineamento dell’asse che nei giorni scorsi ha provocato la chiusura del tratto stradale. Un episodio che, come ha sottolineato Giani, non ha avuto conseguenze per le persone ma evidenzia la necessità di rivedere un sistema complesso e vulnerabile, realizzato oltre trent’anni fa.

Attualmente il passaggio delle imbarcazioni provenienti da Pisa comporta l’apertura di tre ponti levatoi e di un ponte rotatorio ferroviario, oltre al sistema delle porte vinciane. Un meccanismo articolato che, secondo il presidente, richiede un ripensamento complessivo.

Da qui la proposta di accelerare la realizzazione di un nuovo ponte mobile lungo il canale che collega la sponda pisana a quella livornese. “Come Regione ci mettiamo da subito al lavoro per il progetto del nuovo ponte” annuncia Giani.

L’opera consentirebbe alle imbarcazioni provenienti dal Canale dei Navicelli di raggiungere direttamente il Mar Tirreno, senza entrare nel porto di Livorno. Verrebbe così eliminata la necessità di oltrepassare quattro ponti e di aprire le porte vinciane, con una riduzione dei rischi.