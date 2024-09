Home

10 Settembre 2024

Lavori pubblici in centro, l’Amministrazione incontra i commercianti

Si è svolto oggi, a Palazzo Comunale, un incontro tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria del commercio, per illustrare modalità e cronoprogrammi dei prossimi importanti interventi di riqualificazione del centro, e per raccogliere le indicazioni e i suggerimenti degli operatori commerciali.

Erano presenti l’assessore ai lavori pubblici e alle attività produttive Federico Mirabelli, insieme all’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo e all’assessora alla mobilità e alla cura dello spazio pubblico Giovanna Cepparello. Presenti anche il dirigente coordinamento attuativo PNRR ing. Roberto Pandolfi e il geom. Marco Battini.

A rappresentare i commercianti erano presenti Alessandro Ciapini di Confesercenti e Alessio Schiano di Confcommercio, insieme ad altri titolari di pubblici esercizi.

Si è parlato innanzitutto dei lavori già iniziati per la nuova pavimentazione dei portici di via Grande e degli interventi sulle piazzette. L’assessore Mirabelli e l’ing. Pandolfi hanno spiegato che entro una decina di giorni si conta di completare il portico dove si trovano la Farmacia; la Pam e la libreria Giunti; dopodiché i lavori continueranno fino alla piazzetta di via Vittorio Veneto (conclusione entro ottobre). A ottobre si inizierà a lavorare anche al portico dove c’è la sede della Fondazione Livorno.

Entro il 31 ottobre si conta di sistemare tutte le piazzette di via Vittorio Veneto, Monte Grappa e Piave , dopo che con la ditta si è trovata una soluzione per trovare le giuste quote degli attraversamenti sul marciapiede, in modo da contemperare le esigenze di accessibilità con quelle di un efficace smaltimento delle acque piovane.

Quello che l’Amministrazione comunale ha tenuto a sottolineare, è che il cronoprogramma degli interventi in centro è stato pensato in modo da evitare i disagi nel periodo natalizio: a dicembre i lavori saranno sospesi, e le aree occupate dalle recinzioni di cantiere saranno contenute il più possibile.

L’obiettivo è quello di sviluppare, per portare a termine questo lungo e complesso intervento, una proficua collaborazione tra Amministrazione comunale, ditte che eseguono i lavori e operatori del commercio, anche con adeguamenti durante il percorso, per attenuare per quanto possibile i disagi che inevitabilmente si presenteranno, soprattutto per alcune attività della ristorazione che utilizzano spazi all’aperto.

Per quanto riguarda le agevolazioni per gli operatori disagiati, l’assessore Garufo ha riferito che, pur presentandosi (in base ai regolamenti comunali) al momento impercorribile la strada della riduzione Tari, l’Amministrazione comunale cercherà di far ricorso a tutte le possibili leve fiscali per venire incontro a commercianti ed esercenti.

Sull’intervento in corso in via Ricasoli, l’assessora Cepparello si è detta molto soddisfatta, e ha riferito la soddisfazione dei commercianti con i quali si rapporta. I lavori, pur con qualche settimana di ritardo, si concluderanno entro ottobre.

L’assessora ha spiegato che per alcuni giorni i lavori possono essere sembrare fermi, in realtà si tratta di periodi necessari per mettere a punto; portare a pressione e verificare il funzionamento delle nuove tubature idriche; operazione che è molto più complessa di quanto si possa immaginare.

Grazie alla collaborazione di cittadini e commercianti, le piante delle fioriere hanno ottimamente superato la siccità estiva. Questa collaborazione, ha detto Giovanna Cepparello; è insostituibile e dovrà essere incentivata in tutti i modi possibili, in quanto è impensabile utilizzare le autobotti per innaffiare vasi e fioriere della città. Occorre invece sviluppare nuovi strumenti come i patti di collaborazione, come quello per l’adozione dei nuovi alberelli di Villa Fabbricotti, che sta funzionando molto bene.

Inizieranno presto anche i lavori di riqualificazione delle aree mercatali, a cominciare da quella di via Buontalenti. Sarà realizzata una grande struttura coperta al posto degli attuali banchi in lamiera. Per questa operazione le ditte incaricate stanno provvedendo alla realizzazione delle strutture che ospiteranno provvisoriamente (in zona scali Saffi – piazza Cavour) i banchi di via Buontalenti. Le modalità saranno definite di concerto con il Consorzio Buontalenti e con le altre associazioni di categoria.

Il prossimo appuntamento del tavolo, ha detto l’assessore Mirabelli a conclusione dell’incontro, si terrà in prossimità delle festività natalizie.

