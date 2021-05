Home

Lavori, Questura e Prefettura senza linea telefonica

26 Maggio 2021

28 maggio 2021 interruzione linee telefoniche Prefettura e Questura per installazione nuova centrale telefonica

Livorno 26 maggio 2021 – Lavori, Questura e Prefettura senza linea telefonica

La Questura comunica che a causa dei lavori per l’installazione della nuova centrale telefonica per la sede della Prefettura/Questura e la contestuale migrazione delle linee telefoniche dalla vecchia alla nuova centrale, il prossimo 28 maggio, dalle ore 9.00 circa e presumibilmente fino al primo pomeriggio, gli interni telefonici degli uffici in questione saranno isolati dalla rete telefonica pubblica.

