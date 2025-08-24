Home

Lavori senza autorizzazione in area a vincolo paesaggistico, denunciate due persone

24 Agosto 2025

Castagneto Carducci (Livorno) 24 agosto 2025

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Cecina, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali, hanno svolto delle verifiche nel comune di Castagneto Carducci, in un’area ricadente a vincolo paesaggistico, rilevando delle infrazioni.

In tale area, infatti, è stata riscontrata la presenza di un tratto di viabilità realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione né il permesso a costruire, titoli previsti dalla normativa urbanistica ed ambientale ed emessi dalle competenti Autorità.

Le persone denunciate, un uomo e una donna, rispettivamente in qualità di presidente del cda della società proprietaria del terreno e di titolare della ditta esecutrice, sono indiziate del reato di esecuzione di lavori senza permesso a costruire e senza autorizzazione paesaggistica in zona vincolata.