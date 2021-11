Home

Cronaca

Lavori stradali in via Donegani, modifiche alla viabilità fino a metà dicembre

Cronaca

16 Novembre 2021

Intervento di riqualificazione stradale in via Donegani

Modifiche alla viabilità fino a metà dicembre

Livorno, 15 novembre 2021

In partenza i lavori di riqualificazione di via Guido Donegani, importante arteria della zona portuale che collega l’omonimo varco Donegani (traghetti per la Sardegna) con via Enrico Mattei.

L’intervento di manutenzione straordinaria, a cura dell’ufficio Gestione lavori stradali del Comune di Livorno, è volto a mantenere l’efficienza della pavimentazione stradale, aumentandone il livello di sicurezza e riqualificandola dal punto di vista funzionale.

Dopo il risanamento della carreggiata con fresature profonde e la stesa di conglomerato bituminoso tipo binder, sarà realizzato un tappeto di usura antisdrucciolo in asfalto splitmastix (SMA) ad elevata rugosità, che attenua il fenomeno dell’aquaplaning e garantisce parziale fonoassorbenza.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, fino al 17 dicembre sarà in vigore il senso unico alternato con impianto semaforico nei tratti di via Donegani di volta in volta interessati dai lavori, tra il varco portuale e l’intersezione con via del Marzocco/via Negrelli.

Mentre nella parte successiva (più ampia) della carreggiata di via Donegani, quella che dall’intersezione con via del Marzocco/via Negrelli arriva fino a via Mattei, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dei tratti di volta in volta interessati dai lavori.

Sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza e l’accesso alle abitazioni, alle rimesse, alle attività e ai passi carrabili.

