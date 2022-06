Home

Lavori stradali in via Fraschetti, le modifiche alla viabilità

21 Giugno 2022

Lavori stradali in via Fraschetti, le modifiche alla viabilità

Livorno, 21 giugno 2022 – Lavori stradali in via Fraschetti, le modifiche alla viabilità

Parte domani, mercoledì 22 giugno, un intervento di riqualificazione del fondo stradale di via Fraschetti.

I lavori, programmati dall’ufficio Gestione Sicurezza Stradale del Comune di Livorno, riguardano il secondo tratto della via; quello a est dell’Aurelia, e si concluderanno in settimana.

Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria del fondo stradale, che presenta aree sterrate e tratti di asfalto molto deteriorato.

È prevista la colmatura delle buche con materiale in erte stabilizzato e la successiva costipazione tramite rollatura.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, da mercoledì 22 a venerdì 24 giugno, in orario di cantiere:

nel tratto di via Fraschetti che va dal civico 46 all’intersezione con via dei Salici sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata;

nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, anche il divieto di transito (eccetto residenti).

Al di fuori dell’orario di cantiere (8-18) tornerà in vigore la viabilità originaria.

