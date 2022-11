Home

Lavori stradali in viale Marconi, deviate le Linee 4, 8R e 12

28 Novembre 2022

Lavori stradali in viale Marconi, deviate le Linee 4, 8R e 12

Autolinee Toscane ricorda che, a causa dei lavori per il rifacimento del manto stradale in viale Marconi, a partire da lunedì 28 novembre 2022, le Linee 4, 8R e 12 in direzione Ospedale devieranno per via Redi, via Mameli, viale Petrarca e riprenderanno servizio regolare da Piazza Damiano Chiesa.

