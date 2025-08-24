Lavori sul ponte Tora, chiusa SP3 a Collesalvetti
Dal 25 agosto chiusura totale al transito della SP 3 dei Poggi a Collesalvetti per i lavori al ponte sul Tora
Come annunciato in precedenza, a partire da lunedi 25 agosto e fino al 6 settembre, la SP 3 dei Poggi, nel comune di Collesalvetti, sarà chiusa totalmente al transito per tutte le 24 ore, per consentire la ripresa dei lavori di ripristino corticale in corso sul ponte sul fiume Tora.
Le operazioni riguardano il rifacimento del cordolo in calcestruzzo sul quale verrà posata in opera la nuova barriera di sicurezza.
Si ricorda che la chiusura della strada si rende necessaria perché durante i lavori il ponte rimarrà senza protezioni sulle fasce laterali con evidente pericolo per la sicurezza della circolazione.
Nel periodo di interdizione del transito, gli automezzi potranno spostarsi sulla viabilità alternativa lungo la SP 555 delle Colline e la SRT 206 Pisana-Livornese.