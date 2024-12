Home

Lavori via Grande, “Cantieri a buon punto e saranno sospesi fino a Epifania”

3 Dicembre 2024

Lavori via Grande, “Cantieri a buon punto e saranno sospesi fino a Epifania”

Si è svolto oggi, a Palazzo Comunale, un incontro tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria del commercio per fare il punto sui lavori in corso per la riqualificazione della via Grande e sul prossimo intervento nell’area mercatale di via Buontalenti.

È stato il secondo appuntamento di un tavolo che si era aperto il 10 settembre scorso allo scopo di illustrare modalità e cronoprogrammi degli interventi in centro e per raccogliere le indicazioni e i suggerimenti degli operatori commerciali, tavolo che si era concluso con l’impegno a rivedersi prima delle festività natalizie.

All’incontro di oggi erano presenti, tra gli altri, Federico Mirabelli assessore ai lavori pubblici e alle attività produttive, Rocco Garufo assessore al commercio e al turismo, Annalisa Coli di Confesercenti e Daniele Capecchi di Confcommercio.

Si è parlato innanzitutto dei lavori in corso per la nuova pavimentazione dei portici di via Grande, degli interventi sulle piazzette e per la nuova illuminazione, a partire dalla promessa fatta a settembre dall’Amministrazione di preservare il più possibile il periodo natalizio e di chiudere i cantieri per un mese per limitare i disagi.

L’assessore Mirabelli ha spiegato come i lavori siano riusciti a decollare dopo i primi giorni di normale “rodaggio” da parte delle ditte e qualche contrattempo dovuto, per esempio, alle numerose giornate di pioggia che ci sono state ad ottobre.

Il tratto tra piazza Grande e via Vittorio Veneto è concluso e pressoché liberato dal cantiere, e nei prossimi giorni saranno installate le lanterne.

Anche la pavimentazione dell’area dove si trovano l’edicola, Fastweb, La Comba e Fondazione Livorno, sul lato opposto di via Grande, è stata ultimata con diversi giorni di anticipo (era stato detto entro il 7 dicembre).

Sono conclusi da giorni anche i lavori sulle piazzette alle intersezioni con via Vittorio Veneto, via Piave e via Montegrappa.

Sono avviati anche i lavori lato piazza della Repubblica, alle intersezioni con via S. Barbara e via S. Fortunata, dove sono stati risolti alcuni problemi relativi ai sottoservizi. I cantieri sospenderanno comunque le attività il 7 dicembre per via S. Fortunata e l’11 dicembre per via S. Barbara.

Lo stato complessivo dei lavori di via Grande consente quindi di rispettare l’impegno a sospendere tutte le attività per un mese, fino all’Epifania.

Dal 7 gennaio i cantieri riapriranno. Gli interventi più importanti saranno quelli per la nuova pavimentazione tra piazza Grande e via Piave e tra piazza Guerrazzi e via S. Fortunata, tratti dove tra l’altro operano alcune attività di somministrazione. Il Comune concorderà con le ditte modalità di intervento che minimizzino i disagi.

Il cronoprogramma del Comune prevede che per la fine di marzo sia completata la riqualificazione di tutto il tratto che va da piazza Grande fino alle intersezioni con via Piave/via Vittorio Veneto, illuminazione compresa. Mentre il tratto tra piazza Guerrazzi e via S. Fortunata sarà completato entro metà marzo.

Per il progetto di riqualificazione delle aree mercatali del centro, il temporaneo spostamento degli operatori commerciali di via Buontalenti (dove sarà realizzata una grande struttura coperta al posto degli attuali banchi in lamiera) è indispensabile per consentire l’avvio dei lavori. Un importante intervento dell’Amministrazione comunale ha consentito di reperire 56 box che saranno utilizzati dai commercianti fino alla conclusione dei lavori. Parte dei box arriverà a dicembre, un’altra parte a gennaio, e saranno provvisoriamente sistemati in piazza Cavour e lungo gli scali Saffi (lato fosso e su una sola fila, in modo da evitare la creazione di “tunnel” e zone d’ombra con i relativi problemi di sicurezza).

In questo modo a fine gennaio dovrebbero iniziare le operazioni di smontaggio e smaltimento dei vecchi banchi di via Buontalenti (un mese di lavori) e a fine febbraio, con la via liberata, dovrebbe essere avviata la costruzione della nuova struttura.

