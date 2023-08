Home

Lavoro, 6 milioni di euro per l’inserimento di persone con disabilità. Come accedere ai fondi

Attualità

3 Agosto 2023

Livorno 3 agosto 2023 – Lavoro, 6 milioni di euro per l'inserimento di persone con disabilità. Come accedere ai fondi

Dal Fondo regionale per l’occupazione dei disabili arrivano 6 milioni di euro per sostenere l’occupazione e l’integrazione lavorativa di persone con disabilità.

Saranno erogati attraverso la concessione di contributi a imprese e datori di lavoro privati, che potranno partecipare a uno dei dieci avvisi pubblicati da Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego.

Gli avvisi riguardano anche progetti e misure dirette all’inserimento di soggetti con disabilità di natura psichica.

Le domande possono essere presentate a partire dalla giornata di oggi.

L’assessore regionale alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini commenta:

“In questa fase molto complessa dal punto di vista socio-economico il sostegno delle persone con fragilità è ancora più importante.

Il nostro obiettivo è quello di garantire che il lavoro sia un diritto per tutte e tutti, nessuno escluso.

Per questo proseguiamo nel nostro impegno verso le persone con disabilità, a cui già rivolgiamo una particolare attenzione anche in altre misure che come assessorato mettiamo in campo su formazione professionale e politiche attive del lavoro.

Ci auguriamo che questi avvisi possano dare una prospettiva occupazionale e un reddito alle persone che vivono maggiori difficoltà”.

Tra le azioni che potranno essere finanziate ci sono contributi per:

progetti di inserimento lavorativo e l’attivazione di tirocini,

adeguamento dei posti di lavoro e l’allestimento di tecnologie di telelavoro, l’abbattimento barriere architettoniche,

istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo e per le spese sostenute da Cooperative di tipo B per la creazione di posti di lavoro.

I termini per la presentazione delle domande si differenziano a seconda degli avvisi, e sono ricompresi tra il prossimo 10 ottobre e il 29 febbraio 2024.

Gli avvisi sono consultabili ai due seguenti link:

https://arti.toscana.it/l68- 99/2023-fondo-regionale- occupazione-disabili

https://arti.toscana.it/l68- 99/2023-fondo-regionale- occupazione-disabili-natura- psichica

