Home

Cronaca

Lavoro, a Livorno il convegno “Il lavoro per i giovani e le donne, la transizione demografica nell’area livornese”

Cronaca

25 Settembre 2023

Lavoro, a Livorno il convegno “Il lavoro per i giovani e le donne, la transizione demografica nell’area livornese”

Livorno, 25 settembre 2023 –

Il convegno dal titolo “Il lavoro a Livorno per i giovani e le donne, la transizione demografica nell’area livornese. Presentazione rapporto Irpet e studio Anpal Servizi” si terrà mercoledì 27 settembre con inizio alle ore 9 nella sala convegni di Dogana d’Acqua (via del Cedro)

Il convegno è organizzato dal Comune di Livorno, e la conclusione dei lavori è affidata al sindaco Luca Salvetti

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi inviando una e-mail a mbennici@comune.livorno.it oppure a qdibartolo@comune.livorno.it.

L’assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini commenta:

“Questa è una iniziativa a cui come Amministrazione Comunale diamo grande importanza che ci permetterà di mettere a disposizione della città una fotografia del mercato del lavoro della provincia di Livorno con quelle che sono le tendenze fondamentali che stanno andando avanti e di quella che è la richiesta che emerge dal mercato del lavoro, e dall’altro lato una analisi molto puntuale su quelle che sono le tendenze demografiche della nostra città.

Dallo studio Irpet il dato che emerge a livello locale, analogo a quello nazionale, vede diminuire progressivamente gli abitanti, soprattutto nella fascia di età lavorativa.

Secondo il rapporto Irpet a Livorno nel 2060 saremo 120mila abitanti rispetto ai 154 mila di oggi.

Assieme alla situazione demografica abbiamo cercato di capire l’andamento del mercato del lavoro nella nostra città: da qui emerge un dato positivo rispetto agli occupati, in quanto tra il gennaio 2019 e il marzo 2023 abbiamo registrato 4256 dipendenti in più, passando da 46823 occupati a 51079. Come si registra a livello nazionale, anche a Livorno giovani e donne sono i soggetti che hanno risentito maggiormente della crisi.

Per questo abbiamo sentito l’esigenza di mettere in campo una iniziativa che ci porti a concentrare su questi settori anche le politiche attive del lavoro e le politiche della formazione.

Questa è anche una delle scelte che ci ha portato a suo tempo a lanciare il Patto per la Formazione che ha cercato e sta cercando di favorire un incontro più forte tra i bisogni del mercato del lavoro e l’esigenza di trovare lavoro dei cittadini e delle cittadine. Per questo nella giornata del 27 settembre abbiamo previsto il dibattito con Cristina Grieco e con Francesca Giovani che ci parlano della centralità delle politiche della formazione e delle politiche attive del lavoro. Abbiamo, inoltre, cercato di mettere in piedi un momento di confronto con alcune delle realtà economiche della città: con Cna, Confindustria e Cgil si parlerà delle occasioni di sviluppo che l’Amministrazione sta portando avanti da un lato, con gli investimenti che stiamo attraendo con il PNRR, e dall’altro l’idea di prospettiva che abbiamo disegnato con il piano strutturale”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin