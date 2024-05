Lavoro, a Rosignano si cercano agenti per la Polizia Locale

Home

22 Maggio 2024

Rosignano Marittimo (Livorno), 22 maggio 2024 – Opportunità di lavoro al Comune di Rosignano Marittimo.

L’ente rende noto che ai sensi dell’art. 3 bis D.L. 80/2021 è indetta una selezione pubblica per esami, per l’aggiornamento di due elenchi di idonei dai quali attingere per assumere presso la Provincia di Livorno o presso gli enti locali che abbiano stipulato con essa apposito accordo.

Le assunzioni, a tempo indeterminato o a tempo determinato, previo colloquio o altre prove selettive, saranno relative a personale dell’Area degli Istruttori ai sensi del CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, Profilo istruttore di polizia locale:

– Elenco 1: diploma di scuola secondaria di secondo grado più possesso della patente di categoria B;

– Elenco 2 – diploma di scuola secondaria di secondo grado più possesso della patente di categoria B se conseguita fino al 25/04/1988, oppure patente di categoria B conseguita dal 26/04/1988 e patente

di categoria A idonea alla conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e/o potenza.

Le domande dovranno essere presentate tramite il portale INPA entro e non oltre le ore 13:00 del 7 giugno 2024.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” della Provincia di Livorno e/o del Comune di Rosignano Marittimo.