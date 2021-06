Home

5 Giugno 2021

Lavoro a tempo indeterminato, Casalp assume tecnico e contabili

Livorno 5 giugno 2021

Casa Livorno e Provincia S.p.A. indice n. 2 selezioni pubbliche per le seguenti assunzioni:

– n. 1 dipendente a tempo indeterminato di area B, livello B3, CCNL Federcasa – profilo tecnico

scarica documentazione

– n. 2 dipendenti a tempo indeterminato di area B, livello B3, CCNL Federcasa – profilo contabile

scarica documentazione.

Scadenza termine presentazione domande di partecipazione 03/07/2021 .

Per quanto non espressamente previsto negli avvisi di selezione, si fa riferimento al Regolamento per il reclutamento del personale, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2016 – scarica regolamento.

