9 Febbraio 2023

LAVORO – Accademia ufficiali carabinieri per giovani 17-22 anni, ancora pochi giorni per la domanda

Ancora pochi giorni per presentare le domande per l’ammissione al 205° corso carabinieri presso l’accademia militare di Modena e poter diventare ufficiale dei carabinieri.

Livorno 9 febbraio 2023

Tra pochi giorni – l’11 febbraio 2023 – scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’ammissione al 205° Corso Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena riservato a ragazze ed i ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 22 anni, già diplomati ovvero in grado di conseguire il diploma nel corrente anno scolastico.

In un periodo nel quale gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori stanno riflettendo sul loro futuro, valutando cosa fare “da grande”. È un momento importante anche per colore che hanno iniziato da poco l’Università ed affrontano le difficoltà dovute al nuovo ambiente di studi e di vita.

Fino all’11 febbraio 2023, per le ragazze ed i ragazzi che intendono laurearsi, intraprendere una carriera prestigiosa ed una vita avventurosa al servizio degli altri c’è la possibilità di considerare la partecipazione al concorso per l’Accademia Militare di Modena, antico e prestigioso istituto militare che forma gli Ufficiali dei Carabinieri, destinati a ricoprire incarichi di comando complessi ed esaltanti.

I vincitori del concorso intraprendono una prestigiosa carriera militare che inizia con un percorso formativo di due anni svolto in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia e successivamente di altri tre anni presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, istituto di formazione di punta dell’Arma, in collaborazione con un’università della Capitale.

Il bando di concorso ed altre utili informazioni sono consultabili sul sito dell’Arma www.carabinieri.it e su www.inpa.gov.it.

