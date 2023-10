Home

Cronaca

Lavoro femminile, l’assessore al porto relatrice a Torino città delle donne

Cronaca

13 Ottobre 2023

Lavoro femminile, l’assessore al porto relatrice a Torino città delle donne

L’Assessore al porto Barbara Bonciani relatrice al Festival nazionale Torino città per le donne sulle tematiche delle traiettorie professionali al femminile

Interverrà sui temi del lavoro sabato 14 ottobre dalle ore 15 alle 16.30 presso il Polo del ‘900 – Sala conferenze palazzo San Celso

Livorno, 13 ottobre 2023 – Lavoro femminile, l’assessore al porto relatrice a Torino città delle donne

Dal 12 al 15 ottobre si si svolge a Torino il primo festival interamente dedicato a donne e città per ripensare gli spazi e le pratiche cittadine rendendole accessibili e inclusive. Si tratta della prima edizione del festival Women and the City, l’appuntamento ideato dall’Associazione Torino Città per le Donne per promuove l’avvio di una riflessione comune che favorisca le prospettive di genere nelle politiche locali, rendendo gli spazi e le pratiche cittadine accessibili, inclusive ed eque. Dall’ambiente alla leadership, dall’innovazione alla medicina di genere, passando per la città fisica e la mobilità, la cultura, lo sport, la violenza di genere.

In questi tre giorni di riflessione si inserisce l’intervento dell’Assessore al porto Barbara Bonciani interverrà nella tavola rotonda dedicata al tema del lavoro.

Seguendo i dati del rapporto fornito dal Global Gender Gap, l ‘Italia per quanto riguarda, sia l’accesso al lavoro delle donne, sia le traiettorie professionali delle stesse si colloca al 79° posto nel mondo.

Posizione tutt’altro che virtuosa che denota l’arretramento del Paese in materia di accesso al lavoro e di traiettorie professionali delle donne.

Un Paese l’italia in cui il 50% delle donne non lavora e in cui il 49% dei contratti di lavoro al femminile rimane part time con un Welfare incapace di rispondere alle esigenze genitoriali rispetto alla cura dei figli e delle figlie.

Segno che il problema della parità di genere nel nostro Paese rimane una questione urgente che impatta in modo negativo sulle opportunità delle donne, ma anche sulle performance economiche e sociali del Paese.

L’Assessore Barbara Bonciani interverrà sui temi del lavoro sabato 14 ottobre dalle ore 15 alle 16.30 presso il Polo del ‘900 – Sala conferenze palazzo San Celso a Torino.

Con lei interverranno:

Simona Musso – General Counsel Lavazza, Marco Piccolo Amministratore Delegato di Reynaldi e Romina Boarini, Direttrice OECD – Centre on Well-Being, Inclusion; Sustainability and Equal Opportunity (WISE). A moderare la tavola rotonda sarà Valentina Iorio, giornalista del Corriere della Sera.

Bonciani: “Sono stata invitata a partecipare alla tavola rotonda sui temi del lavoro a seguito dell’interesse nazionale registrato dal progetto “Il Porto delle donne.

Le donne nel settore portuale e marittimo, perchè no?” ; progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale al fine di migliorare la conoscenza sul lavoro svolto dalle donne nei porti e nel comparto marittimo e dall’altro a costruire un dialogo e una riflessione fra gli addetti ai lavori volto a migliorare la presenza femminile in questi comparti”.

Nel corso della tavola rotonda i relatori e le relatrici forniranno dati sulle opportunità e le traiettorie professionali delle donne e degli uomini nei paesi OCSE, affrontando le variabili, sia culturali, sia economiche e sociali che oggi limitano la presenza delle donne nei comparti produttivi mantenendo un sistema diseguale di accesso al lavoro e di carriera per le donne. Un focus particolare sarà dato alle tendenza nazionali e alle buone prassi realizzate al fine di un migliore inserimento delle donne nel contesto lavorativo.

Bonciani: “ L’esperienza portata dalla nostra città permetterà di avviare la riflessione su quei settori lavorativi, come quello portuale e marittimo in cui

le donne sono ancora troppo poche o addirittura proprio non ci sono; ciò nonostante abbiano tutte le competenze necessarie per esserci .

Ricordiamo come a livello mondiale nel settore portuale le donne costituiscano oggi solo il 16% della forza lavoro complessiva, mentre in Italia le donne nelle imprese portuali arrivano solo l’8% della forza lavoro, il 10% a Livorno.

Se si guarda al comparto marittimo le donne imbarcate arrivano appena al 2% della forza lavoro complessiva a livello mondiale e nel nostro Paese non abbiamo un dato pubblico e condiviso che ci permetta ad oggi di conoscere questa percentuale .

Segno questo che abbiamo ancora molto da fare per facilitare l’ingresso delle donne in questi comparti . Noi a Livorno ci abbiamo provato come Amministrazione e come Assessora al porto della mia città sono molto orgogliosa di raccontare l’esperienza realizzata in un contesto nazionale di tale importanza”.

Il programma della manifestazione è consultabile dal seguente sito web:

https://www. torinocittaperledonne.org/ women-thecity-programma-on