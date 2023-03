Home

LAVORO – Fondazione Armunia assume a tempo indeterminato tecnico del suono

17 Marzo 2023

17 Marzo 2023

LAVORO – Fondazione Armunia assume a tempo indeterminato tecnico del suono

Rosignano Marittimo (Livorno), 17 marzo 2023

Fondazione Armunia lancia un bando pubblico per l’assegnazione di un posto a tempo indeterminato riservato a personale tecnico specializzato nel settore audio, suono, trattamenti acustici, insonorizzazioni, con apparecchiature elettroniche e con conoscenze di programmazione applicata a suono e video nei settori teatro, musica, danza e spettacolazione in genere.

La selezione avverrà per titoli e colloquio, con inquadramento contrattuale – dopo un periodo di prova – nell’ambito del Contratto Collettivo Nazionale Federculture livello C2. Per concorrere c’è tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 31 marzo 2023. I candidati interessati potranno richiedere informazioni sulla loro ammissione da lunedì 3 aprile anche per via telefonica contattando il Dr. Fabio Masi al numero 3487297096, orario ufficio. Il colloquio per gli ammessi è fissato giovedì 6 aprile con inizio alle 9.30 presso la sede della Fondazione al Castello Pasquini di Castiglioncello (Li). Info su www.armunia.eu.

