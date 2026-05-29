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Lavoro, Grimaldi (AVS): Alla Konecta situazione drammatica in un’area di crisi complessa. I Ministeri intervengano. Interrogazione di Avs, il caso in Parlamento

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29 Maggio 2026

Lavoro, Grimaldi (AVS): Alla Konecta situazione drammatica in un’area di crisi complessa. I Ministeri intervengano. Interrogazione di Avs, il caso in Parlamento

Livorno 29 maggio 2026 Lavoro, Grimaldi (AVS): Alla Konecta situazione drammatica in un’area di crisi complessa. I Ministeri intervengano. Interrogazione di Avs, il caso in Parlamento

Alla Konecta di Livorno rischiamo di restare a casa 76 persone, quasi tutte donne attorno ai 55 anni, con contratti part-time a 20 ore settimanali e anni di lavoro nel servizio clienti alle spalle. Accade in un’area di crisi industriale complessa e rischia di travolgerne la tenuta sociale. La monocommittenza con TIM ha lasciato le lavoratrici esposte a scelte imprenditoriali che hanno portato a riduzioni orarie così pesanti da impedire un reddito costante e dignitoso. La transizione digitale non può essere sinonimo di taglio del costo del lavoro. Lo dichiara Marco Grimaldi di Avs.

Ho depositato un’interrogazione: i Ministri Urso e Calderone si facciano carico di questa situazione drammatica pretendendo da Konecta un piano di continuità produttiva, riconversione e acquisizione di nuove commesse, collegato alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, e da TIM il congelamento di ulteriori riduzioni dei volumi del 187 affidati al sito livornese, conclude il vicecapogruppo di AVS alla Camera.