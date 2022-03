Lavoro-Il Comune di Livorno cerca educatori, insegnanti, coordinatori pedagogici, assistenti sociali, come fare domanda

Home

29 Marzo 2022

Livorno 29 marzo 2022

Come preannunciato dal Sindaco e dall’Assessora al Personale nella recente conferenza stampa relativa alle politiche assuntive dell’Amministrazione Comunale, oggi sono stati approvati e pubblicati sul sito del Comune www.comune.livorno.it 4 nuovi bandi di concorso per i seguenti profili: Educatore nei Servizi Educativi Scolastici, Insegnanti nei Servizi Scolastici Prima Infanzia, Coordinatore Pedagogico, Assistente Sociale. In tutto si tratta di 18 posti a tempo pieno e indeterminato.

E’ stato inoltre pubblicato un avviso di mobilità per Coordinatori Pedagogici e Bibliotecari (4 posti a tempo pieno e indeterminato).

“Si mantiene l’impegno preso di continuare a portare portare nuove e qualificate risorse all’interno della struttura comunale – commenta il sindaco Luca Salvetti – struttura che negli anni passati è andata progressivamente svuotandosi a causa di pensionamenti non seguiti da sostituzioni.

Nel 2020, per la prima volta dopo 30 anni abbiamo invertito il saldo cessati/assunti e intendiamo continuare a migliorare”.

In dettaglio:

– Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per l’eventuale assunzione di complessivi n° 2 unità, a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale “Educatore Servizi Educativi Scolastici” nella categoria C1, posizione economica C1, C.C.N.L. “Funzioni Locali” ;

– Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per l’eventuale assunzione di complessivi n° 4 unità, a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale “Insegnante Servizi Scolastici Prima Infanzia” nella categoria C1, posizione economica C1, C.C.N.L. “Funzioni Locali” ;

– Procedura selettiva pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione di n° 1 unità a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale “Coordinatore Pedagogico” nella Categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. “Funzioni Locali” ;

– Procedura selettiva pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione di n° 11 unità a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale “Socio Pedagogico (Assistente sociale)” nella Categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. “Funzioni Locali” .

Per i profili

” Educatore Servizi Educativi Scolastici ” ed ” Insegnante Servizi Scolastici Prima Infanzia ” non è previsto – in virtù della semplificazione procedurale di cui alla normativa vigente (art. 10 del decreto legge 1^ aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76) – lo svolgimento di prova orale

La pubblicazione degli estratti dei 4 avvisi di concorso avverrà sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale – “Concorsi ed Esami” n. 25 del 29/03/2022: data di scadenza della presentazione della domanda 28 aprile 2022.

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione relativi alle diverse procedure concorsuali, sono già pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo www.comune.livorno.it – link “Concorsi – Concorsi e Selezioni” e all’Albo Pretorio on line dell’Ente.

Sempre in data odierna con Determinazione del Dirigente Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo n.1943 è stato approvato un Avviso di mobilità volontaria per n. 4 posti:

– n. 2 catg. D profilo Coordinatore Pedagogico;

– n. 2 catg. D profilo Bibliotecario.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 28 Aprile 2022.

Entrambe le procedure di mobilità sono comunque subordinate all’esito negativo (totale o parziale) di eventuali cessioni di graduatorie per pari profili e categorie da parte di altre Amministrazioni: la cessione da parte degli altri Enti dovrà avvenire entro e non oltre il 13 Aprile 2022.

La pubblicazione dell’estratto della procedura avverrà sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale – “Concorsi ed Esami” n. 25 del 29/03/2022.

Il testo integrale dell’Avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità, è già pubblicato sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo www.comune.livorno.it – link “Concorsi – Procedure di Mobilità” e all’Albo Pretorio on line dell’Ente.

