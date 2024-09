Lavoro, il Comune di Livorno cerca un architetto

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati, previa lettura della “guida alla compilazione della domanda” presente in home page e delle relative FAQ (FAQ – Domande e risposte – Portale del Reclutamento inpa.gov.it ), devono contattare esclusivamente il supporto direttamente dal Portale “inPA”.