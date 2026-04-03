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Cronaca

Lavoro: il Comune di Rosignano cerca un ingegnere da assumere a tempo indeterminato

Cronaca

3 Aprile 2026

Lavoro: il Comune di Rosignano cerca un ingegnere da assumere a tempo indeterminato

Livorno 3 aprile 2026 Lavoro: il Comune di Rosignano cerca un ingegnere da assumere a tempo indeterminato

È stata indetta dal Comune di Rosignano Marittimo una procedura di concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di un ingegnere, Area dei Funzionari ed E.Q. da assegnare al settore Programmazione e sviluppo del territorio.

La prova scritta si terrà il giorno 5 maggio 2026 e la prova orale il 12 maggio. Per entrambi gli appuntamenti la sede e l’orario sono da definire.La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro le ore 13 del giorno 10 aprile 2026. La domanda dovrà essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale attraverso il “Portale unico del reclutamento” disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it , previa registrazione nel Portale stesso. La registrazione è gratuita.

Tutti i dettagli cliccando sulla parola link . In allegato l’avviso di concorso.