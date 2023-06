Home

Lavoro – La Provincia di Livorno cerca ingegneri

1 Giugno 2023

1 Giugno 2023

Lavoro – La Provincia di Livorno cerca ingegneri

Livorno 1 giugno 2023

Avviso selezione pubblica per formazione elenchi di idonei per profilo di ingegnere

La Provincia ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la formazione di due elenchi di candidati idonei, con profilo di ingegnere, per eventuali assunzioni nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Agli elenchi potranno attingere sia l’Amministrazione Provinciale, sia gli enti locali che hanno stipulato con essa apposito accordo (al momento sono i Comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Castagneto Carducci), per la copertura di posti a tempo indeterminato o determinato.

Per l’ Elenco 1 è richiesta la laurea triennale e/o diploma di laurea specialistica di cui al D.M. 509/99 e titoli equiparati; mentre per l’Elenco 2 è necessario il diploma di laurea specialistica di cui al D.M. 509/99 e titoli equiparati.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 13:00 del giorno 26 giugno 2023.

La domanda dovrà essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale attraverso il “Portale unico del reclutamento” disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, previa registrazione nel Portale stesso.

Per l’inserimento negli elenchi i candidati dovranno superare una prova scritta volta ad accertare le conoscenze di base; quelle specifiche della posizione di lavoro e quelle relative ai contenuti teorici della normativa di settore.

Il bando integrale con tutte le informazioni e le modalità di presentazione delle candidature è pubblicato sul sito della Provincia nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Risorse Umane della Provincia

di Livorno ai numeri 0586/257269 – 203

