Lavoro: le quote disabili nelle PA passano dall’1 al 10%, approvata mozione Tenerini-Russo

1 Giugno 2023

Lavoro: le quote disabili nelle PA passano dall’1 al 10%, approvata mozione Tenerini-Russo

Roma 1 giugno 2023 – Quote disabili nella PA passano dal 1% al 10% minimo, soddisfazione per l’emendamento Tenerini – Russo (FI)

“Esprimiamo profonda soddisfazione per l’approvazione di un emendamento, a firma Tenerini e Russo, al Decreto per il riordino della pubblica amministrazione.

L’emendamento mira a modificare la disciplina inerente la quota di assunzione delle persone con disabilità nell’ambito della pubblica amministrazione riservando a tali soggetti un numero di posti non inferiore al 10%”.

Lo dichiarano la deputata Chiara Tenerini e il deputato Paolo Emilio Russo di Forza Italia, che aggiungono:

“Il limite precedentemente previsto dalla norma, pari ad un massimo del 30%, avrebbe potuto giustificare anche la riserva di un semplice 1%.

Per questa ragione, e nel pieno rispetto della Legge 68 del 1999 in materia di garanzia del diritto al lavoro delle persone disabili;; si è reso necessario ricondurre la discrezionalità legata alla riserva di posti di lavoro per i soggetti disabili in un range ben definito, tra una percentuale minima, cioè 10%, ed una massima, cioè 30%”.

I due deputati concludono: ”Il tema della disabilità ci sta molto a cuore. E’ importante che i soggetti svantaggiati abbiano ampie possibilità di accesso al mondo del lavoro, in un’ottica di inclusione che rappresenta un principio fondamentale nell’ambito di uno Stato di diritto”.

