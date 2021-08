Home

30 Agosto 2021

Lavoro Livorno, cercasi un pasticcere

Livorno 30 agosto 2021

Lavoro Livorno

La Pasticceria Livornese in via Roma 239 a livorno cerca per la propria attività un pasticcere esperto

Per presentare la propria candidatura, gli interessati possono inviare il loro CV al seguente indirizzo email

pasticcerialivornese@gmail.com

