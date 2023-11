Home

Cronaca

8 Novembre 2023

Lavoro Livorno, dalla Regione incentivi per assumere giovani, donne e categorie svantaggiate

Dal 9 novembre contributi all’occupazione con una riserva anche per l’area livornese

Ripartono gli incentivi regionali per l’occupazione rivolti in particolare all’assunzione di giovani, donne ed a sostenere l’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate fra cui anche i disoccupati over 55.

Da giovedì 9 novembre, con la pubblicazione sul Burt (Bollettino Ufficiale Regione Toscana) dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione, sarà possibile richiedere incentivi per l’assunzione di categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

“Si tratta di una notizia importante per il nostro territorio, che rientra tra quelli che si vedono riservare il 40% delle risorse disponibili – sostiene l’assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini -. In passato l’area livornese ha saputo utilizzare proficuamente misure simili, utilizzando pienamente tutti gli stanziamenti regionali destinati all’area di crisi. L’attenzione della Regione, con finanziamenti che possono arrivare fino a 10.600 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato full time, è finalizzata a sostenere i soggetti più deboli del mercato del lavoro.

Come Comune di Livorno, che avevamo sollecitato, anche in occasione della recente presentazione degli studi di Irpet e di Anpal sul mercato del lavoro, la riproposizione di questo intervento, cercheremo di dare la massima informazione su questa opportunità confidando che possa essere utile alle nostre imprese e favorire nuova occupazione”.

L’Avviso, che si inserisce anche nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, è finanziato dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus.

Per le annualità 2023-2025 le risorse a disposizione, per l’intero territorio della Toscana, ammontano a € 12.641.202,17. Di queste, il 40% sono destinate alle aree interne e alle province della costa (€ 5.056.480,87).

L’Avviso sarà reperibile sul sito di ARTI https://arti.toscana.it , sul sito FSE + 2021-2027 https://www.regione.toscana. it/pr-fse-2021-2027/ e sul sito di Giovanisì www.giovanisi.it

