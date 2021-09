Lavoro Livorno e provincia, 99 posti di lavoro a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato

ROSIGNANO MARITTIMO LI-13648 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO addetto alla pulizia delle camere ADD. PULIZIA e riassetto delle camere in albergo a Marina di Bibbona. Orario di lavoro: part time. Preferibile esperienza nella mansione. BIBBONA 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13701 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO aggiustatore meccanico di precisione Azienda con sede a Venturina Terme cerca da subito meccanico industriale con esperienza nella mansione. Automunito CAMPIGLIA MARITTIMA 17/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13593 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO operatore sale da gioco Si cerca da subito operatore sale da gioco. Luogo di lavoro: Venturina Terme. Richiesto possesso Diploma. Richieste buone conoscenze informatiche (pacchetto Office). Automuniti. Possibilità di lavoro annuale. Richiesta ottima attitudine ai rapporti con il pubblico CAMPIGLIA MARITTIMA 10/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13670 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO garzone di cucina AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA ANCHE BREVE NELLA MANSIONE CAMPO NELL’ELBA 10/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13609 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO aiuto cuoco di ristorante AIUTO CUOCO DI RISTORANTE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE – L’AZIENDA METTE A DISPOSIZIONE L’ALLOGGIO CAMPO NELL’ELBA 10/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13610 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO aiuto cameriere di ristorante COMMIS DI SALA, ANCHE CON POCA O NESSUNA ESPERIENZA. CAMPO NELL’ELBA 10/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13649 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO addetto alle pulizie di interni ADD. PULIZIA CAMERE DI ALBERGO (L’AZIENDA METTE A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI L’ALLOGGIO IN LOCO) – PREFERIBILI MA NON INDISPENSABILI ESPERIENZE LAVORATIVE NELLA MANSIONE CAPOLIVERI 07/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13702 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO collaboratrice familiare COLLABORATRICE FAMILIARE ( anche pranzo e cena) con possibilita’ di pernottamento. Tempo determinato con possibile trasformazione. CASTAGNETO CARDUCCI 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13686 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO addetto all’amministrazione del personale Studio professionale con sede in Donoratico cerca un addetto all’amministrazione del personale con esperienza per elaborazione buste paga e tutti gli adempimenti connessi. Titolo di studio richiesto diploma di scuola superiore con preferenza per il diploma di laurea. Conoscenza del pacchetto office e preferibile conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibile trasformazione, part time di 25 ore settimanali. CASTAGNETO CARDUCCI 10/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13705 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili Azienda di installazione e manutenzione di impianti elettrici cerca un elettricista con esperienza per l’installazione e l’assistenza di impianti elettrici e impianti speciali. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione CECINA 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13706 Contatto Diretto APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili Azienda di installazione e manutenzione impianti elettrici cerca un apprendista elettricista per assistenza all’installazione di impianti elettrici, connessioni internet e impianti di videosorveglianza. CECINA 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13707 Preselezione APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE personale di segreteria addetto alle attività amministrative APPRENDISTA SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A con mansioni di addetto/a segreteria e contabilita’ di base. Preferibile conoscenza della lingua Inglese. Richiesto diploma di ragioneria o affine. CECINA 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13689 Contatto Diretto TIROCINIO Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate Si cerca un addetto al magazzino con età compresa tra i 18 e i 30 non compiuti per tirocinio. Indispensabile non aver mai avuto precedente esperienza nella mansione. Preferibile conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche di base CECINA 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13690 Contatto Diretto TIROCINIO commesso di vendita Si cerca un addetto alle vendite con età compresa tra i 18 e i 30 non compiuti per tirocinio. Indispensabile non aver mai avuto precedente esperienza nella mansione. Preferibile conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche di base CECINA 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13692 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO manovale edile MANOVALE EDILE con esperienza anche minima. Sede ditta: Cecina. Zona lavoro: ove richiesta la prestazione. Tempo determinato con possibile trasformazione. CECINA 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13213 Preselezione LAVORO A TEMPO INDETERMINATO cuoco capo partita Il gruppo Gheron cerca CUOCO/A per RSA per preparazione pasti per ospiti della struttura. Orario di lavoro: full time su turni. CCNL applicato: AIOP RSA CECINA 30/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13215 Preselezione LAVORO A TEMPO INDETERMINATO inserviente di cucina Il gruppo Gheron cerca ADD. DI CUCINA per RSA con le seguenti mansioni: aiuto al cuoco nella preparazione e sporzionamento dei pasti, provvedere alla sistemazione delle materie prime nella dispensa, preparazione ingredienti di base, presidio all’igiene e alla cura dell’ambiente di lavoro. Orario di lavoro part time su turni. CCNL applicato: AIOP RSA. CECINA 30/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13671 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO banconiere di bar addetto/a banco bar in stazione di servizio: servizio al banco bar, pulizia locali e servizi igenici. Da subito fino a fine settembre con possibilità di proroga. Orario di lavoro part time di 20/24 ore settimanali. Richiesta disponibilità a lavorare il fine settimana ed ad un orario flessibile. CECINA 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13657 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili ELETTRICISTA ESPERTO per impianti elettrici civili / industriali / fotovoltaico. Richiesta esperienza nella mansione. Preferibile conoscenza della lingua Inglese. Tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Sede azienda: Cecina. Luogo di lavoro: ove richiesta la prestazione. CECINA 10/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13652 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO analista chimico ANALISTA CHIMICO: analisi chimiche di laboratorio con cromatografo ionico – ICP – spettrofotometro – GCMS. Richiesta Laurea in Chimica. Richiesta esperienza nella mansione. Richiesta conoscenza della lingua Inglese. Tempo determinato con possibile trasformazione. CECINA 10/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13654 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO addetto alla consegna di pizze Rider addetto alla consegna delle pizze a domicilio. Lavoro part time serale. Possibilità di lavoro annuale. Richiesto haccp, patente, senso dell’orientamento, casco personale. CECINA 10/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13655 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO inserviente di cucina Aiuto cucina / aiuto pizzaiolo per preparazione ingredienti / farcitura pizze / supporto al pizzaiolo / pulizia postazione. Preferibile esperienza nella mansione. Tempo determinato con possibile trasformazione. Part time serale. Richiesto haccp. CECINA 10/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13646 Contatto Diretto TIROCINIO perito chimico Per TIROCINIO si cercano 2 diplomati: PERITO CHIMICO / MECCANICO / ELETTRONICO per formazione in affiancamento a tecnici di laboratorio. E’ indispensabile non avere precedenti esperienze di lavoro o tirocinio nella mansione. Eta’ max 29. Preferibile conoscenza della lingua Inglese. CECINA 10/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13682 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO meccanico motorista Azienda di Trasporti cerca per la propria officina interna, un MECCANICO/MANUTENTORE MEZZI PESANTI di proprietà (camion). Richiesta massima serietà, luogo di lavoro Stagno (LI). Tempo determinato full time, con possibilità di stabilizzazione. COLLESALVETTI 24/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13697 Contatto Diretto CONTRATTO DI AGENZIA agente di vendita Eismann Srl, azienda specializzata nel Commercio di Prodotti alimentari surgelati, ricerca INCARICATI ALLA VENDITA anche prima esperienza. Il personale inserito sarà seguito da un tutor per la formazione e l’addestramento on the job. L’automezzo, dopo un breve periodo, sarà in comodato d’uso gratuito. ll candidato ideale ha buona autonomia organizzativa, capacità di problem solving e buone doti relazionali. E’ richiesto il possesso della patente cat. B e un sufficiente uso degli strumenti digitali. Luogo di lavoro: Livorno/Pisa e provincia. COLLESALVETTI, LIVORNO 01/10/2021 Dettaglio



VIAREGGIO LU-16126 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO montatore navale FALEGNAME MONTATORE NAVALE con ESPERIENZA nel settore navale, per cantieri di Viareggio e Livorno. Iniziale tempo determinato full time con possibilità di proroghe. Per candidarsi 0584 1970036 – Marine Yacht Arredamenti srls, via Tobino 6/D, Viareggio, orario d’ufficio dalle 8:00 alle 12:00 LIVORNO 08/09/2021 Dettaglio



PISTOIA PT-8837 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO guardia giurata Si ricerca guardia particolare giurata per servizio armato notturno. Indispensabile possesso patente B e disponibilità lavoro notturno. Non richiesta esperienza pregressa nella mansione. Se in possesso di titoli (decreto, licenza e porto d’armi per difesa personale) in corso di validità si offre contratto a tempo indeterminato. LIVORNO 11/09/2021 Dettaglio



MASSA MS-3542 Collocamento mirato – Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia Ditta che opera nella nautica cerca addetti alle pulizie nei cantieri e nelle imbarcazioni. Candidatura riservata a collocamento mirato ai sensi della L 68/99. LIVORNO 11/09/2021 Dettaglio



MASSA MS-3543 Collocamento mirato – Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia Ditta nautica cerca addetti alle pulizie nei cantieri e nelle imbarcazioni. Candidatura riservata a collocamento mirato ai sensi della L 68/99. LIVORNO 11/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13703 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO colf Persona non vedente cerca una COLF per supporto globale: gestione della casa, occuparsi della spesa e svolgere semplici commissioni quotidiane, supporto nella gestione della figlia appena adolescente. Richieste patente B e conoscenze informatiche; 20 ore settimanali, con orario da concordare in base ai bisogni. Disponibilità oraria e a partire dai primi di ottobre fino a dicembre, con possibile trasformazione a tempo indeterminato. LIVORNO 17/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13708 Preselezione APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE cameriere di ristorante Pinseria ricerca un APPRENDISTA CAMERIERE, da formare alla mansione, con preferibile esperienza almeno minima nel settore – anche maturata in contesti di tirocinio. Requisiti: età sotto i 30 anni, diploma di scuola superiore, lingua inglese di livello base per poter comunicare con clienti stranieri. Impegno 40 ore settimanali LIVORNO 17/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13709 Preselezione APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE cuoco pizzaiolo Pinseria ricerca un APPRENDISTA PIZZAIOLO, da formare alla mansione di preparazione impasto e cottura nelle specifico della pinsa romana, con preferibile esperienza almeno minima nel settore – anche maturata in contesti di tirocinio. Requisiti: età sotto i 30 anni, diploma di scuola superiore. Impegno 40 ore settimanali LIVORNO 17/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13685 Preselezione TIROCINIO Addetti alla contabilità Azienda del settore assicurativo cerca TIROCINANTE ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ da formare allo svolgimento di attività relative alla compilazione della prima nota, inserimento fatture, uso del software aziendale per la contabilità, archiviazione documenti. Richiesti: età inferiore a 30 anni anche al termine del tirocinio semestrale, per probabile assunzione con Apprendistato, diploma di Ragioneria e/o Laurea in materie economiche. Impegno di 30 ore settimanali, mattina e pomeriggio. LIVORNO 24/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13693 Preselezione LAVORO INTERMITTENTE necroforo NECROFORO per vestizione salma e eventuali operazioni antecedenti alla vestizione (rimozione sondini, pulizia…), predisposizione del cerimoniale, saldatura, operazioni cimiteriali. Proposto iniziale contratto a chiamata con prospettive di inserimento stabile su turni e reperibilità. Data la delicatezza del lavoro sono richiesti aspetto curato, modi garbati e equilibrio emotivo. LIVORNO 24/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13698 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO commesso di negozio Azienda specializzata nel Commercio al dettaglio di elettrodomestici, telefonia e informatica, ricerca COMMESSO DI NEGOZIO, con esperienza nella mansione e preferibilmente che abbia sviluppato competenze specifiche nel settore aziendale. Impegno di 37 ore settimanali. LIVORNO 17/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13699 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO meccanico riparatore d’auto Officina/Centro revisioni veicoli, ricerca OPERATORE REVISIONI, in grado di eseguire lavori di meccanica leggeri, come cambio olio, gomme, freni/lampade, o con attitudini manuali e disponibile ad acquisire le competenze. Richiesta patente B. Impegno part time iniziale di 20 ore pomeridiane con possibile trasformazione. LIVORNO 17/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13700 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO carpentiere in ferro Melani Costruzioni Snc, azienda di costruzioni in ferro, ricerca 2 CARPENTIERI con esperienza nella costruzione di manufatti in ferro (cancelli, ringhiere, scale, soppalchi). Impegno 40 ore settimanali. LIVORNO 24/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13676 Avviso di utilizzo diretto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO impiegato amministrativo Provincia di Livorno Sviluppo SRL indice un avviso pubblico per la selezione per prova scritta e prova orale atta a redigere una graduatoria da cui attingere per assunzione a tempo indeterminato di 1 unità lavorativa da inserire in organico con il profilo ed il trattamento economico del Quarto Livello del CCNL di riferimento (Commercio, servizi, terziario) con la mansione di addetto amministrativo. Il posto è a tempo parziale pari all’80% del tempo pieno. Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della stessa sono disciplinate dal presente avviso e, per quanto non espressamente previsto, dalla legge e dal vigente Regolamento per il reclutamento del personale di Provincia di Livorno Sviluppo srl LIVORNO 08/10/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13665 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO aiuto cuoco di ristorante AIUTO PIZZAIOLO anche senza esperienza, in Torteria Pizzeria Attias in Piazza Attias 15A a Livorno. Contratto a tempo determinato part time 18 ore da settembre a dicembre 2021, con possibile proroga o apprendistato (per i profili senza esperienza). Orario di lavoro serale dalle 18.00 Presentarsi per colloquio con curriculum in Torteria Attias in Piazza Attias 15A, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18 alle 20.00. Telefono 0586991971 – e-mail: torteria.attias@gmail.com LIVORNO 17/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13666 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO banconiere di tavola calda BANCONIERE anche senza esperienza, in Torteria Pizzeria Attias in Piazza Attias 15A a Livorno. Contratto a tempo determinato, part time 18 ore da metà settembre a dicembre 2021, con possibile proroga o apprendistato (per i profili senza esperienza). Orario di lavoro serale dalle 18.00 Presentarsi per colloquio con curriculum in Torteria Attias in Piazza Attias 15A, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18 alle 20.00. Telefono 0586991971 – e-mail: torteria.attias@gmail.com LIVORNO 17/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13658 Preselezione TIROCINIO intermediario commerciale Azienda specializzata nel commercio di materiale elettrico al dettaglio e all’ingrosso cerca TIROCINANTE con laurea in ambito ARCHITETTURA/ DESIGN DEGLI INTERNI, INGEGNERIA o similari con requisiti per l’iscrizione a Garanzia Giovani, da formare allo svolgimento di attività di progettazione, sopralluoghi per illuminazione ambienti interni ed esterni e rapporti con la clientela LIVORNO 17/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13650 Preselezione TIROCINIO Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti Azienda fornitrice di gas naturale ed energia elettrica nel libero mercato, cerca TIROCINANTE ADDETTO/A INFORMAZIONI E ASSISTENZA PRE-POST VENDITA con età inferiore ai 30 anni. Il progetto formativo prevede l’acquisizione di competenze relative all’accoglienza telefonica dei clienti, fornitura di informazioni sui relativi prodotti o servizi offerti dall’azienda; supporto al cliente nella risoluzione di piccole disfunzioni riscontrate e successiva compilazione dei report per la registrazione delle richieste e delle informazioni fornite. Si richiedono, oltre ad una spiccata propensione ai rapporti con il pubblico: diploma di scuola superiore, conoscenza base della lingua inglese e buona padronanza del pacchetto Office. LIVORNO 11/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13645 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO commesso di vendita Orienta spa, seleziona la figura di un /a Addetto /a Vendite.Il canditato verrà inserito nel punto vendita di Livorno.Il candidato ideale, ha esperienza nella mansione, passione per la vendita e attitudine al contatto con il Cliente;Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente;Flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici;Forte spirito di squadra.Iniziale contratto a Tempo Determinato, richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. LIVORNO 07/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13631 Preselezione LAVORO A TEMPO INDETERMINATO infermiere Comunità residenziale cerca INFERMIERE con disponibilità immediata. Richiesta pat. B. Gli spostamenti di lavoro saranno con auto aziendale. Si offre contratto di lavoro part-time (20 ore settimanali, la mattina) a tempo indeterminato LIVORNO 20/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13602 Preselezione APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE termoidraulico Azienda settore manutenzione e assistenza tecnica su caldaie per uso domestico, ricerca apprendista TERMOIDRAULICO con età inferiore ai 30 anni per conduzione impianti termici/manutenzione caldaie <35 kW. Richiesta pat. B, l’autocarro è fornito dall’azienda. Sono graditi i seguenti requisiti: diploma tecnico o tecnico-professionale specifico, esperienza almeno minima nel settore – anche maturata in contesti di tirocinio – e patentino abilitante alla conduzione degli impianti termici. LIVORNO 10/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13605 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO meccanico riparatore d’auto Stazione di servizio ricerca MECCANICO per autovetture moto/scooter e gommista. LIVORNO 10/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13590 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO Macellai e abbattitori di animali Negozio di macelleria ricerca MACELLAIO che svolga le attività di addetto al disossamento e al taglio e addetto al banco di carni e salumeria. Richiesta esperienza e mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. Si offre iniziale contratto part-time (30 ore settimanali) a tempo determinato con possibile trasformazione in tempo pieno e indeterminato. Si valutano anche i CV di candidati under 30 da inserire con contratto di apprendistato, purché abbiano avuto almeno una breve esperienza di lavoro o tirocinio nella mansione. LIVORNO 10/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13585 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate Azienda ricerca per proprio cantiere di Livorno un MAGAZZINIERE qualificato ed esperto che dovrà svolgere le seguenti attività: Gestione del magazzino; Carico e scarico merci nel gestionale; Rifornimento e stoccaggio di materiali di consumo per uso interno; Consegna di materiali e d.p.i. agli operai (front Office magazzino); Collettamento e spedizione merci. LIVORNO 10/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13584 Preselezione TIROCINIO aiuto commesso Negozio di abbigliamento e accessori femminili cerca TIROCINANTE COMMESSA/O con età inferiore ai 30 anni. Il progetto formativo prevede l’acquisizione di competenze di vendita, gestione rapporti con clientela e della merce. Si richiedono, oltre ad una spiccata propensione ai rapporti con il pubblico: diploma di scuola superiore, conoscenza della lingua inglese per dialogare con clienti, aspetto curato e modi educati. Impegno di 30 ore settimanali. LIVORNO 12/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13555 Preselezione APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE addetto alla logistica di magazzino MAGAZZINIERE per carico e scarico merci, approvvigionamento linee produttive, movimentazione bancali, ricevimento merci e successiva verifica qualità, utilizzo del muletto, supporto alla produzione e alle linee di lavoro. Requisiti: età inferiore a 30 anni, conoscenza generale di gestione di magazzino e di logistica, patentino per la guida carrelli elevatori, buon utilizzo di MS Office e in particolare del programma Excel. Richiesta disponibilità immediata. LIVORNO 10/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13536 Preselezione LAVORO A TEMPO INDETERMINATO direttore di stabilimento industriale manifatturiero DIRETTORE OPERATIVO con esperienza di middle management o di management di processo. Il candidato dovrà: – lavorare con la direzione per elaborare strategie e idee di sviluppo; – divenire responsabile della catena che va dagli acquisti al post-vendita, attraverso produzione e logistica; – divenire responsabile della crescita delle persone facenti parte del nostro team, mantenendo alto il livello di engagement e allineando tutti i dipartimenti verso gli obiettivi strategici a lungo termine. LIVORNO 20/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13526 Preselezione APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE programmatore informatico Azienda settore commercio ricerca PROGRAMMATORE INFORMATICO per programmazione sito web ecommerce B2B e B2C, modifiche del gestionale aziendale. Requisiti: età inferiore ai 30 anni per iniziale contratto di apprendistato trasformabile in tempo indeterminato, conoscenza di programmi basilari Office e di programmazione. Predisposizione a lavorare in un team ed a stretto contatto con il marketing web e social. Sede lavorativa raggiungibile con i mezzi pubblici. LIVORNO 10/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13511 Preselezione APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE commesso di negozio APPRENDISTA commesso/a di negozio per vendita di prodotti di cartoleria e da ufficio, articoli da regalo e party, esposizione della merce su scaffali e espositori. Richiesta buona conoscenza di programmi di grafica, doti di dinamismo, creatività e buona manualità. Inviare CV che citi i programmi di grafica conosciuti e possibilmente foto di proprie creazioni, che denotino senso estetico e abilità manuali, come basi su cui strutturare la formazione su campo. Inserimento part-time 24 ore settimanali. Gradito possesso di Pat.B. LIVORNO 10/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13516 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO addetto all’accettazione Officina operante nel settore della manutenzione e riparazione autoveicoli ricerca ACCETTATORE DI OFFICINA ESPERTO: accettazione, front office, preventivi. Richiesto diploma tecnico professionale indirizzo meccanico, conoscenza pratiche auto/TIR e buon utilizzo degli applicativi Microsoft, poiché la figura opera come punto di raccordo tecnico e amministrativo tra i clienti e i vari segmenti operativi dell’officina. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. LIVORNO 24/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13455 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO Riparatori di apparecchi elettrici e di elettrodomestici Tecnico MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per la RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI. Si richiede diploma tecnico, conoscenze informatiche di base e preferibilmente esperienza. Si offre contratto a tempo determinato di durata annuale trasformabile in tempo indeterminato. LIVORNO 10/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13441 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO assistente sanitario ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO alle dipendenze del responsabile di clinica, che avrà cura di: assistere l’odontoiatra durante lo svolgimento dei trattamenti, gestire l’agenda di medici e pazienti, rispondere al telefono, emettere fatture e gestire incassi, assistere i pazienti dal momento dell’accettazione fino all’ultimazione delle cure, sterilizzare i ferri e tenere in ordine la clinica assicurando la pulizia e l’igiene dei locali. Richiesto che la figura sia in regola secondo la normativa vigente (in possesso di attestato ASO o per equipollenza esperienza nella mansione) LIVORNO 17/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13160 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO autotrasportatore AUTISTA con patenti C-E, CQC e ADR ed esperienza nella mansione, per trasporto container e cisterne. Inserimento immediato. LIVORNO 06/09/2021 Dettaglio



PISA PI-13934 Contatto Diretto LAVORO A DOMICILIO addetto ad attività di back office Per progetto Green, ricerco Collaboratori in Smart Working in tutta Italia per ampliare il mio team commerciale Età minima 29 anni Il lavoro da svolgere è mirato alla produzione di clienti Nessun vincolo di orario NO VENDITA NO CALL CENTER Previsti: formazione interna totalmente gratuita compensi con provvigioni + fisso mensile vantaggi economici sulle proprie utenze energetiche Requisiti: possesso di computer e connessione adsl conoscenza di Office Richiesto Curriculum aggiornato LIVORNO, CECINA 17/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13669 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO aiuto cuoco di ristorante AIUTO CUOCO SUPPORTO AL CUOCO NELLA PREPARAZIONE DEGLI ANTIPASTI O DEI SECONDI PIATTI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE E CONOSCENZA ED ABILITA’ NELLA CUCINA A BASE DI PESCE, VOGLIA DI CRESCERE E MOTIVAZIONE. MARCIANA MARINA 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13696 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO autotrasportatore merce Si cerca da subito autista per bilici in possesso di patente C/E, CQC merci. Richiesta disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio regionale ed in Puglia PIOMBINO 17/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13661 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO cuoco di ristorante Si cerca da subito cuoco con esperienza nella mansione. Luogo di lavoro: Loc. Baratti. Non è disponibile l’alloggio. Automunito (richiesto il mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro) PIOMBINO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13662 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO educatore professionale Cooperativa cerca da subito Educatore. Preferibile esperienza nella mansione PIOMBINO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13663 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO operatore sociosanitario (OSS, OTA) Cooperativa cerca da subito ADB, OSA, OSS. Richiesta esperienza nella mansione PIOMBINO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13656 Preselezione LAVORO DOMESTICO badante Famiglia cerca da subito badante 24h con documentata esperienza nella mansione. E’ necessario trasferirsi presso la famiglia dell’assistito non autosufficiente. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Per candidarsi all’offerta contattare direttamente la figlia al seguente numero di telefono: 3400090047 o inviare CV a cristina@fantechi.it PIOMBINO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13633 Preselezione TIROCINIO perito meccanico Azienda cerca da subito perito meccanico per l’attivazione di un tirocinio non curriculare. Sono richieste le seguenti conoscenze: lettura disegni meccanici e uso strumenti CNC. Età: max 29 anni. Si richiede di non aver esperienze lavorative nella mansione e non avere all’attivo iscrizioni scolastiche/formative e/o rapporti di lavoro. Necessaria iscrizione Garanzia Giovani. Non è disponibile l’alloggio. Possibilità di assunzione alla fine del tirocinio PIOMBINO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13611 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO cameriere di sala Si cerca da subito cameriere con esperienza, anche minima, nella mansione. Orario di lavoro: pranzo e cena. Luogo di lavoro: costa EST. Non è disponibile l’alloggio. Automuniti PIOMBINO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13612 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO aiuto cuoco di ristorante Si cerca da subito aiuto cuoco con esperienza nella mansione. Orario di lavoro: pranzo e cena. Luogo di lavoro: costa EST. Non è disponibile l’alloggio. Automuniti PIOMBINO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13688 Contatto Diretto CONTRATTO DI AGENZIA agente di vendita Ricerchiamo incaricati alla vendita anche prima esperienza. Il personale inserito sarà seguito da un tutor per la formazione e l’addestramento on the job. L’automezzo è in comodato d’uso gratuito. ll candidato ideale ha buona autonomia organizzativa è capacità di problem solving. Luogo di lavoro: Val di Cornia. Richiesto possesso patente cat. B PIOMBINO, SASSETTA, SAN VINCENZO, SUVERETO, CAMPIGLIA MARITTIMA 01/10/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13679 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO aiuto cuoco di ristorante AIUTO CUOCO DI RISTORANTE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PORTOFERRAIO 15/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13680 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO lavapiatti LAVAPIATTI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE PORTOFERRAIO 15/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13672 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO autista di autobus AUTISTA SCUOLABUS CON PATENTE D E CQC ED ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ALMENO 6 MESI. PORTOFERRAIO 30/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13673 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO accompagnatore su bus turistici ASSISTENTE SCUOLABUS PORTOFERRAIO 30/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13641 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO cameriere di sala CHEF DE RANG CON ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLA SALA ALBERGHIERA PORTOFERRAIO 10/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13642 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO primo commis COMMIS DI SALA CON FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO E PREFERIBILE ESPERIENZA LAVORATIVA PORTOFERRAIO 10/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13588 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili OPERAIO ELETTRICISTA SPECIALIZZATO CON ESPERIENZA DOCUMENTATA NELLA MANSIONE PORTOFERRAIO 09/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13589 Contatto Diretto APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili OPERAIO AIUTO ELETTRICISTA IN ETA’ DA APPRENDISTATO PORTOFERRAIO 09/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13674 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO Muratori in pietra e mattoni MURATORI CON COMPROVATA ESPERIENZA LAVORATIVA ULTRA DECENNALE NEL SETTORE DELLE RISTRUTTURAZIONI CIVILI PORTOFERRAIO, CAPOLIVERI, CAMPO NELL’ELBA, MARCIANA MARINA, RIO, PORTO AZZURRO, MARCIANA 01/10/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13675 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO manovale edile MANOVALI CON UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE PORTOFERRAIO, CAPOLIVERI, CAMPO NELL’ELBA, MARCIANA MARINA, RIO, PORTO AZZURRO, MARCIANA 01/10/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13637 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO manovale edile CERCASI MANOVALI EDILI SPECIALIZZATI PER LAVORI DI REALIZZAZION E OPERE DI EDILIZIA CIVILE IN MURATURA E CALCESTRUZZO ARMATO – RICHIESTA LA PATENTE DI GUIDA CAT. B E/O C PORTOFERRAIO, CAPOLIVERI, CAMPO NELL’ELBA, MARCIANA MARINA, RIO, PORTO AZZURRO, MARCIANA 09/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13639 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO mastro muratore in pietra o mattoni CERCASI MURATORI SPECIALIZZATI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIVILE IN MURATURA E CALCESTRUZZO ARMATO – RICHIESTA LA PATENTE DI GUIDA CAT. B E/O C PORTOFERRAIO, CAPOLIVERI, CAMPO NELL’ELBA, MARCIANA MARINA, RIO, PORTO AZZURRO, MARCIANA 09/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13596 Avviso di utilizzo diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti AVVISO DI SELEZIONE PRIVATISTICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI 4 GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO. 1) OPERATORI ECOLOGICI ADD. RACCOLTA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO CON PAT. CAT. B 2) OPERATORI ECOLOGICI AUTISTI CON PAT. CAT. C + CQC 3) OPERATORI ADD. ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE CON PAT. CAT. B 4) OPERATORI/PALISTA ADD. ALLA LINEA CON PAT. CAT. B E ALTRI REQUISITI. PORTOFERRAIO, CAPOLIVERI, CAMPO NELL’ELBA, MARCIANA MARINA, RIO, PORTO AZZURRO, MARCIANA 29/09/2021 Dettaglio



PORTOFERRAIO LI-13629 Contatto Diretto COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA fattorino FATTORINO PER CONSEGNA A DOMICILIO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI TEATRALI GIA’ VENDUTI TRAMITE CALL CENTER (GIA’ CONFERMATI) SU TUTTO IL TERRITORIO DELL’ISOLA D’ELBA (RICHIESTA PATENTE A/B E MEZZO PROPRIO (MOTO O AUTO) PORTOFERRAIO, CAPOLIVERI, CAMPO NELL’ELBA, MARCIANA MARINA, RIO NELL’ELBA, RIO, RIO MARINA, PORTO AZZURRO, MARCIANA 10/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13598 Elenco Stagionale Agricoltura LAVORO A TEMPO DETERMINATO conducente di trattore agricolo TRATTORISTA – Trattasi di elenchi di prenotazione per il settore agricolo per raccolta di candidature di lavoratori disponibili ad aderire a future offerte di lavoro IN TUTTA LA PROVINCIA DI LIVORNO PORTOFERRAIO, PIOMBINO, LIVORNO, ROSIGNANO MARITTIMO 11/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13599 Elenco Stagionale Agricoltura LAVORO A TEMPO DETERMINATO bracciante agricolo BRACCIANTE AGRICOLO QUALIFICATO – Trattasi di elenchi di prenotazione per il settore agricolo per raccolta di candidature di lavoratori disponibili ad aderire a future offerte di lavoro IN TUTTA LA PROVINCIA DI LIVORNO PORTOFERRAIO, PIOMBINO, LIVORNO, ROSIGNANO MARITTIMO 11/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13600 Elenco Stagionale Agricoltura LAVORO A TEMPO DETERMINATO cantiniere (industria vinicola) CANTINIERE QUALIFICATO – Trattasi di elenchi di prenotazione per il settore agricolo per raccolta di candidature di lavoratori disponibili ad aderire a future offerte di lavoro IN TUTTA LA PROVINCIA DI LIVORNO PORTOFERRAIO, PIOMBINO, LIVORNO, ROSIGNANO MARITTIMO 11/09/2021 Dettaglio



LIVORNO LI-13601 Elenco Stagionale Agricoltura LAVORO A TEMPO DETERMINATO vendemmiatore VENDEMMIATORE – Trattasi di elenchi di prenotazione per il settore agricolo per raccolta di candidature di lavoratori disponibili ad aderire a future offerte di lavoro IN TUTTA LA PROVINCIA DI LIVORNO per il periodo della vendemmia: agosto/ottobre 2021. PORTOFERRAIO, PIOMBINO, LIVORNO, ROSIGNANO MARITTIMO 11/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13704 Preselezione APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate OPERAIO ADDETTO AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI. Preferibile ma non indispensabile esperienza nella mansione. Tempo determinato o apprendistato (in base ad eta’ ed esperienza). Richiesto diploma superiore ad indirizzo tecnico. Preferibile conoscenza della lingua Inglese. Sede lavoro: Rosignano Solvay. ROSIGNANO MARITTIMO 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13684 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO parrucchiere per signora PARRUCCHIER* a Rosignano S.. Richiesta esperienza nella mansione. Tempo determinato con possibile trasformazione. ROSIGNANO MARITTIMO 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13664 Contatto Diretto APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE cameriere di sala CAMERIERE/A per servizio ai tavoli in Pizzeria a Vada. Preferibile esperienza nella mansione. Tempo determinato o apprendistato ( in base all’eta’ e all’esperienza) fino a dicembre con possibile rinnovo annuale. Turno di lavoro serale. ROSIGNANO MARITTIMO 17/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13651 Contatto Diretto TIROCINIO educatore professionale La Cooperativa Sociale Il Simbolo (Pisa) ha la possibilità di ospitare un tirocinio di formazione e orientamento per persone neolaureate in ambito Infanzia: Laurea Scienze Educazione – Infanzia (L19). Sede Tirocinio Scuola Infanzia San Giuseppe Rosignano Marittimo. ROSIGNANO MARITTIMO 10/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13647 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO meccanico riparatore d’auto MECCANICO ADDETTO ALLE REVISIONI. Richiesto diploma ITI o IPSIA (meccanica / meccatronica). Preferibile esperienza nella mansione. Tempo determinato con possibile trasformazione. ROSIGNANO MARITTIMO 10/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13622 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO cameriere di sala CAMERIERE / BARISTA in Ristorante a Vada – Loc. Mazzanta. Richiesta esperienza nella mansione. Preferibile conoscenza della lingua Inglese. ROSIGNANO MARITTIMO 10/09/2021 Dettaglio



ROSIGNANO MARITTIMO LI-13623 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO lavapiatti LAVAPIATTI in Ristorante a Vada – Loc. Mazzanta. Preferibile esperienza nella mansione. ROSIGNANO MARITTIMO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13667 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO addetto alla pulizia delle camere Si cerca da subito cameriera ai piani. Richiesta esperienza nella mansione (preferibilmente maturata in alberghi e villaggi turistici). Non è disponibile l’alloggio SAN VINCENZO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13626 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO cameriere di ristorante Si cerca da subito cameriere. Preferibile, ma non indispensabile, esperienza nella mansione. Non è disponibile l’alloggio. Automuniti SAN VINCENZO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13625 Preselezione LAVORO A TEMPO DETERMINATO receptionist Struttura alberghiera cerca da subito receptionist con esperienza nella mansione. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Possibilità di alloggio per chi non risiede sul territorio. Automuniti SAN VINCENZO 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13659 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO receptionist Si cerca da subito add. reception con esperienza nella mansione. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese (preferibile tedesco). Luogo di lavoro: Sassetta. Automunito. Non è disponibile l’alloggio SASSETTA 10/09/2021 Dettaglio



PIOMBINO LI-13660 Contatto Diretto LAVORO A TEMPO DETERMINATO estetista Si cerca da subito estetista/operatore olistico. Luogo di lavoro: Sassetta. Automunito. Non è disponibile l’alloggio SASSETTA 10/09/2021 Dettaglio