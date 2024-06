Home

Attualità

Lavoro, maxi sconto 120%, Tenerini (FI): nuova spinta all’occupazione

Attualità

26 Giugno 2024

Lavoro, maxi sconto 120%, Tenerini (FI): nuova spinta all’occupazione

26 giugno 2024 – Lavoro, maxi sconto 120%, Tenerini (FI): nuova spinta all’occupazione

“Con la pubblicazione del decreto attuativo firmato dal Mef, di concerto con il ministro del Lavoro, diventa operativa la misura che abbiamo approvato per riconoscere un maxi-sconto del 120% a imprese e professionisti che assumono a tempo indeterminato. Una super agevolazione sul costo del lavoro che può arrivare al 130% se i nuovi assunti rientrano tra le cosiddette categorie fragili. Prosegue il nostro impegno per superare l’assistenzialismo e sostenere attivamente il mercato del lavoro, che ci ha già consentito di raggiungere risultati straordinari. Con la maxi-deduzione del 120% daremo un ulteriore impulso alle imprese per favorire la crescita e una nuova spinta all’occupazione stabile e di qualità”. Lo scrive la deputata Chiara Tenerini, capogruppo in XI Commissione e Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia.