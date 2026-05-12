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Cronaca

Lavoro, McDonald’s cerca 7 lavoratori, domani selezioni e colloqui a Levante

Cronaca

12 Maggio 2026

Lavoro, McDonald’s cerca 7 lavoratori, domani selezioni e colloqui a Levante

Livorno, 12 maggio 2026 Lavoro, McDonald’s cerca 7 lavoratori, domani selezioni e colloqui a Levante

McDonald’s cerca 7 nuovi candidati per rafforzare il team del McDonald’s di Livorno Levante.

Mercoledì 13 maggio, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui dalle 9:00 alle 11:30 dalle 15:30 alle 17:30 presso il ristorante McDonald’s di Livorno Levante in Via Lidia Poet, 4. Una preziosa occasione per conoscere più da vicino la realtà di McDonald’s attraverso l’esperienza di chi ci lavora.

Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti part-time e full-time, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Per partecipare, è possibile presentare la propria candidatura consegnando il cv presso il ristorante di Livorno Levante, inviandola alla mai dielleciprivacy@gmail.com o caricandola direttamente sul sito , attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV.