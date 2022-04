Home

Lavoro nella nautica, a fine aprile due corsi di formazione gratuiti

13 Aprile 2022

Livorno, 13 aprile 2022

Inizieranno alla fine di aprile due brevi corsi gratuiti nel settore nautico per disoccupati, studenti e lavoratori finanziati dal progetto MA.R.E..

È questo uno dei primi risultati del progetto di partenariato “Livorno formYachting” nato all’interno del Patto per la Formazione Locale del Comune di Livorno.

A seguito dell’evento sulle opportunità lavorative nel settore della nautica del marzo 2021 è stato individuato un gruppo di lavoro, tra cui figurano anche PLIS e Navigo, con l’obiettivo di favorire un riavvicinamento tra esigenze delle imprese e formazione finanziata.

MA.R.E. è un progetto strategico finanziato dal Programma Interreg 2014-2020, di cui è partner la Provincia di Livorno e soggetto attuatore Provincia di Livorno Sviluppo.

Il suo obiettivo è valorizzare il potenziale dei territori costieri per rafforzare il mercato del lavoro nell’economia blu e verde.

I due percorsi formativi, ciascuno della durata di 50 ore, sono compresi tra le Azioni Pilota del progetto e puntano a rafforzare le risorse umane della filiera blu sulla costa toscana.

Un corso è dedicato all’amministrazione e alla contabilità nel settore nautico

Il corsoverte sullo sviluppo di competenze amministrative e manageriali, su contabilità e bilancio, controllo di gestione, finanza di impresa e dei mercati, dogana e legislazione settoriale.

L’altro corso è “Sales Manager nel settore nautico”

Il corso affronta le caratteristiche della figura professionale di “Sales Manager”, la gestione della rete di vendita e la valutazione della performance commerciale.

I corsi si svolgeranno in modalità a distanza dal 28 aprile al 30 maggio 2022. Sono rivolti a persone inoccupate, disoccupate, studenti e lavoratori, maggiorenni, con diploma di scuola superiore e domiciliati sulla costa toscana, per un massimo di 15 allievi ciascuno.

Il bando per entrambi i corsi è aperto fino al 26 aprile. Per informazioni www.sitformazione.it.

L’assessore al Lavoro e alla Formazione Gianfranco Simoncini dichiara

“E’ importante che si mettano in atto iniziative formative che promuovano nuove professionalità qualificate, in uno dei settori trainanti della nostra economia cittadina che ci vede leader mondiali.

Come Comune di Livorno stiamo lavorando in contatto stretto con la Regione Toscana, Arti, l’Autorità di sistema portuale e Navigo per un progetto pilota sulla Nautica. Gli interventi di Mare rappresentano un’anticipazione di questo percorso, e sottolineano che lavorare per le professioni della nautica vuol dire operare su una filiera ampia che va ben al di là della fase costruttiva ma anche nelle fasi a monte e a valle della realizzazione degli yacht.”

“Grazie al progetto MA.R.E. la costa toscana ha l’opportunità di rafforzarsi e guardare al futuro in settori con grandi potenzialità di crescita – afferma Paolo Nanni, amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo – i corsi nella nautica ricadono infatti in un settore strategico per la città di Livorno e per tutta l’economia costiera. Sono dunque strumenti utili a favorire lo sviluppo locale, di concerto con le politiche di rilancio e potenziamento dell’economia del mare attuati a livello nazionale e regionale”.

