Lavoro nero in darsena vecchia, Flai Cgil: "Piaga da debellare"

20 Ottobre 2022

Lavoro nero in darsena vecchia, Flai Cgil: “Piaga da debellare”

Livorno 20 ottobre 2022

L’intervento di Nicolò Cortorillo (segretario generale Flai-Cgil provincia di Livorno) sulla notizia “Scoperto lavoro nero in darsena vecchia, clandestini e minore tra i lavoratori identificati”

Apprendiamo dalla stampa che la guardia di finanza ha scoperto otto lavoratori in nero presso la darsena vecchia di Livorno.

Ringraziamo come sempre le fiamme gialle per l’impegno e la professionalità con cui svolgono la loro attività.

Purtroppo non è la prima volta che nel mondo della pesca professionale vengono scoperti lavoratori non contrattualizzati.

Il lavoro nero resta una piaga da debellare.

La Flai-Cgil si batte da anni per l’applicazione di regolari contratti di lavoro nel mondo della pesca professionale.

Il rispetto dei diritti dei lavoratori in tema di retribuzione, previdenza, salute e sicurezza deve rappresentare il punto di partenza per tutti i datori di lavoro.

Purtroppo c’è ancora qualcuno che tenta di sfruttare la disperazione chi non ha un lavoro per proporgli un impiego non tutelato e non rispettoso dei diritti basilari.

In alcuni casi ad essere calpestati non sono solo i diritti dei lavoratori bensì la stessa dignità della persona.

Ricordiamo ad esempio la storia di Seidy Samba, il marinaio senegalese che nel 2016 – a fronte di un controllo di una motovedetta della Capitaneria di porto – venne costretto a gettarsi in acqua dal comandante del peschereccio sul quale egli stava irregolarmente lavorando.

Una storia terribile: sul procedimento penale a carico del comandante la Flai-Cgil decise infatti di costituirsi parte civile.

In tema di lavoro nero si può e si deve fare di più.

Non è possibile accettare che alcuni datori di lavoro continuino ad utilizzare personale eludendo l’applicazione delle normative previste dalla legge.

I contraccolpi negativi non riguardano solo i lavoratori. Le aziende che non rispettano le regole creano infatti anche un danno a tutti quei datori di lavoro che invece applicano correttamente le normative.

La Flai-Cgil è come sempre dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici e continuerà a lottare insieme a questi per la difesa dei loro diritti.

