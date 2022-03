Home

Lavoro – sei farmacisti collaboratori, FarmaLi ha pubblicato un bando

29 Marzo 2022

Livorno 29 marzo 2022

LAVORO – Sul sito di FarmaLi, www.farmaciecomunalilivorno.it è pubblicato il bando per una selezione ad evidenza pubblica, per esami; per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno di sei farmacisti collaboratori.

La graduatoria verrà inoltre utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della stessa.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13. 00 del 19 aprile 2022 presso FARMA.LI srlu; Piazza Grande 38, 57123 Livorno oppure a mezzo pec all’indirizzo: farma.li@cert.cna.it .

