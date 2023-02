Home

2 Febbraio 2023

Lavoro, servizio civile al Centro Mondialità: 6 posti a Livorno e 8 in Tanzania. Come fare domanda

40 anni con gli ultimi della Terra, “Una vita fatta di ponti e non di confini”

Livorno 2 febbraio 2023

Servizio Civile Universale: un’opportunità di crescita da non perdere

Il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco (CMSR) è un ente del terzo settore nato a Livorno nel 1979.

Quest’anno insieme a FOCSIV-Volontari nel mondo offre l’opportunità ai giovani di vivere un’esperienza formativa in Italia a Livorno o all’ Estero in Tanzania.

Il Servizio Civile è un’esperienza di volontariato, conoscenza e formazione di 12 mesi nell’ambito della Cooperazione Internazionale e dell’educazione alla Cittadinanza Globale.

Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda).

I posti messi a bando nelle sedi del CMSR e le attività collegate sono:

6 in Italia:

4 posti presso l’ufficio in Via della Posta 13., Livorno.

Attività legate all’educazione alla cittadinanza globale, comunicazione e informazione sociale, sensibilizzazione ai temi della cooperazione internazionale e doposcuola del mondo.

2 posti presso la Bottega del Mondo (via della Madonna 32, Livorno) per attività legate al commercio equo e solidale;

8 in Tanzania:

di cui 2 presso l’Ufficio del CMSR-TZ a Dodoma. Supporto al Progetto Shule di sostegno scolastico a distanza e al progetto Swala di Commercio Equo Solidale.

2 presso l’orfanotrofio della Diocesi di Mbeya a Igogwe per supporto alle attività ludico-ricreative, sostegno all’istruzione per i bambini ospiti e alla gestione dell’orfanotrofio in collaborazione con la comunità presente.

Presso la Diocesi di Mpanda 2 posti per il supporto alle attività di educazione alla Cittadinanza Globale e di lingua inglese della scuola secondaria della Diocesi.

2 presso gli istituti superiori Mlali Secondary School e St. Clara Secondary school come supporto alle attività di Educazione alla Cittadinanza Globale e di Lingua Inglese.

La scadenza per presentare la domanda è il 10 Febbraio alle ore 14.00

Per maggiori informazioni sui progetti e su come presentare la domanda potete visitare il sito https://cmsr.org/servizio-civile/ o contattare Francesca

francesca@cmsr.org (per la Tanzania) e Blandina blandina@cmsr.org (per Livorno). Altrimenti chiamare lo 0586 88 73 50

