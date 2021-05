Lavoro: servizio civile in SVS (48 posti) le domande scadono il 28 maggio

Home

22 Maggio 2021

Livorno 22 maggio 2021

Fai il Servizio Civile Regionale con SVS Pubblica Assistenza. AFFRETTATI! Sta per scadere il termine per presentare la tua candidatura! Entro il 28 maggio alle ore 14 dovrai presentare la domanda. Sul sito wwwpubblicaassistenza.it troverai tutte le informazioni utili.

SVS Pubblica Assistenza propone ai giovani di svolgere il loro servizio civile presso le proprie sedi, offrendo la possibilità di scegliere fra ben 6 progetti dislocati fra il territorio di Livorno (42 posti) e Massa (6 posti), nei settori dell’emergenza-urgenza, della Protezione Civile e del sociale.

Da anni la SVS accoglie ragazze e ragazzi che desiderano svolgere questa esperienza formativa. Durante l’anno di servizio affiancheranno quotidianamente il personale professionale e volontario che già opera nell’Associazione e con il quale entreranno in stretto contatto. Un’occasione importante per i giovani che avranno l’opportunità di apprendere conoscenze teoriche e modalità intervento pratico nelle molteplici situazioni che andranno ad affrontare, di acquisire competenze relazionali e abilità utili nella loro vita personale e professionale futura.

La formazione generale e specifica che coinvolgerà i giovani nei primi mesi di servizio fornirà gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare questa esperienza nelle migliori prospettive e condizioni.

SVS Pubblica Assistenza mette a disposizione uno sportello di informazione e supporto alla compilazione della domanda, accessibile previo appuntamento inviando mail a serviziocivile@svsitalia.it .

Lo sportello è attivo nei seguenti giorni e orari: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Sul sito www.pubblicaassistenza.it sono consultabili i 6 progetti proposti e si trovano tutte le informazioni per fare la domanda.

