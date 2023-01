Home

Livorno 26 gennaio 2023 – Lavoro – Servizio civile presso la società rugbistica Lions Amaranto, come fare domanda

Tutti i giovani, maschi e femmine, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, possono candidarsi per un posto come operatore volontario del servizio civile presso la società rugbistica della LundaX Lions Amaranto. I progetti, remunerati, in oggetto sono quattro: ‘Sport per te’, ‘Ovale Oltre’, ‘Rugby oltre le sbarre’ e ‘Sport su misura’. Chi fosse interessato, può chiedere informazioni alla segreteria del club, presso il plesso ‘Emo Priami’ di via Marx a Stagno e-o consultare il sito www.scelgoilserviziocivile. gov.it. Il servizio comincerà (presumibilmente) nel prossimo mese di settembre e avrà la durata di un anno.

